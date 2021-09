Sattelzug fährt auf der A9 bei Ingolstadt auf Stauende: 50.000 Euro Schaden

Ein Lkw-Fahrer auf der A9 bei Ingolstadt übersieht, dass der Verkehr vor ihm stockt, und fährt auf einen anderen Sattelzug auf. Die Folgen sind 50.000 Euro Schaden und zehn Kilometer Stau.

Bei hohen Verkehrsaufkommen im Bereich nach der Anschlussstelle Ingolstadt Süd stockte am Mittwoch gegen kurz vor 12 Uhr der Verkehr. Etwa zwei Kilometer nach der Anschlussstelle Ingolstadt Süd erkannte laut Polizei der 61-jährige Sattelzugfahrer aus Polen dies frühzeitig, verringerte seine Geschwindigkeit leicht und ließ seinen Sattelzug MAN langsam auf das Stauende zurollen. Zu spät jedoch bemerkte dies offenbar der auf dem rechten Fahrstreifen folgende 38-jährige Sattelzugfahrer aus Niedersachsen.

Unfall auf der A9 bei Ingolstadt: Sattelzug fährt auf Stauende auf

Er bremste bei einer Ausgangsgeschwindigkeit von etwa 80 km/h stark ab und fuhr mit etwas über 40 km/h auf den vor ihm noch mit etwa 30 km/h fahrenden Sattelzug des 61-Jährigen auf. Da der 38-Jährige noch kurz vor dem Anstoß nach links zog, erfasste er mit der rechten Front seiner Sattelzugmaschine MAN den Sattelauflieger des 61-Jährigen am linken Heck und den Opel Vectra der auf dem mittleren Fahrstreifen fahrenden 51-jährigen Ingolstädterin an der Beifahrertüre. Der 38-jährige verletzte sich leicht, er wurde mit dem Rettungswagen in ein Ingolstädter Krankenhaus gebracht. Der Sattelzug des 38-Jährigen und der Auflieger des 61-Jährigen mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von über 50.000 Euro.

Nach Unfall bis zu zehn Kilometer Stau auf der A9

Da durch die Beschädigung an der Zugmaschine des 38-Jährigen Öl austrat und sich dieses vom mittleren Fahrstreifen bis zum Standstreifen verteilte, musste die Fahrbahn in diesen Bereich nach der Bergung der Fahrzeuge gereinigt und für etwa drei Stunden gesperrt werden. Bis zur Freigabe der Fahrbahnen staute sich der Verkehr teilweise bis zu zehn Kilometer. Bei der Absicherung und Reinigung der Unfallstelle unterstützte die Berufsfeuerwehr aus Ingolstadt. Bei der Kontrolle des Auffahrenden wurden neben Geschwindigkeitsverstößen auch noch Ordnungswidrigkeiten gegen die Lenk- und Ruhezeitbestimmungen festgestellt. (nr)