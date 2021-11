Schlechter Halloween-Scherz: Unbekannte Person ruft Polizei - und macht sich dann vom Acker

Eine noch unbekannte Person hat in der Halloween-Nacht in Ingolstadt den Polizeinotruf abgesetzt - und ist daraufhin verschwunden.

Einen schlechten Scherz hat sich wohl in der Nacht auf Montag gegen 1.45 Uhr eine noch unbekannte Person in Ingolstadt erlaubt. Wie die Polizei mitteilt, rief diese Person über eine Telefonzelle in der Richard-Strauß-Straße den Polizei-Notruf an und teilte mit, dass vier andere Personen versuchten, sie auszurauben.

Polizei trifft am Einsatzort in Ingolstadt ein - und eine Person flüchtet von dort

Als dann eine Streife der Polizei kurze Zeit später besagten Ort eintraf, flüchtete die schwarz gekleidete Person von dort, auch ließ der Anrufende sich nicht mehr zurückrufen. Für die Zeit des Einsatz stand die Streife nicht für andere Einsätze zur Verfügung, heißt es in dem Bericht. (nr)