Schrobenhausener Heilpraktiker-Prozess: Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt gegen stern-TV-Reporterin

Ein Lehrer aus Ingolstadt hat an einem Gymnasium mehrere Mädchen betatscht. Nun hat er eine einjährige Bewährungsstrafe am Amtsgericht akzeptiert. Zu einer Berufungsverhandlung am Landgericht wird es deshalb nicht mehr kommen.

Plus Im Schrobenhausener Heilpraktiker-Prozess hat die Staatsanwaltschaft die Reporterin und ihren Kameramann im Visier. Was sich sonst im Verfahren am Landgericht Ingolstadt getan hat.

Von Andreas Müller

Im Prozess gegen eine Schrobenhausener Heilpraktikerin und einen Ingolstädter Unternehmer vor dem Landgericht Ingolstadt sollen am Mittwoch kommender Woche die Videos im Gerichtssaal abgespielt werden, die stern TV mit versteckter Kamera in der Praxis der Heilpraktikerin aufgenommen hat. Das war aber nicht die einzige interessante Mitteilung bei der Verhandlung am Mittwoch.

