Sexualdelikt: 18-Jährige wird im Klenzepark Opfer eines Unbekannten

Im Klenzepark in Ingolstadt ist eine 18-Jährige Opfer eines Sexualdelikts geworden. Jetzt sucht die Polizei nach dem unbekannten Mann.

Am vergangenen Wochenende ist es im Klenzepark in Ingolstadt zu einem Sexualdelikt gekommen, bei dem eine junge Frau Opfer eines bisher unbekannten Mannes wurde. Die Kripo Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun Zeugen des Vorfalls.

Die 18-Jährige stammt aus dem Kreis Eichstätt

Die 18-jährige aus dem Landkreis Eichstätt war mit mehreren anderen Jugendlichen am Samstag (31. Juli) im Klenzepark. Bei den Treppen am Donaustrand kam sie laut Polizei mit einem ihr bis dahin unbekannten Mann ins Gespräch, der dort mit zwei anderen Männern Shisha rauchte. Gegen 21.50 Uhr gingen beide gemeinsam weg von der Gruppe in Richtung Turm Triva.

Der Unbekannte ist in der Nähe des Turm Triva handgreiflich geworden

Auf einer Wiese in der Nähe des Turm Triva wurde der Unbekannte dann nach Polizeiangaben handgreiflich und es kam gegen den Willen der 18-Jährigen zu teils massiven sexuellen Handlungen, ehe die 18-Jährige fliehen konnte. Der Tatverdächtige , der bisher nicht ermittelt werden konnte, wird wie folgt beschrieben:





männlich, etwa 26. Jahre alt

gebräunter Teint, vermutlich syrischer oder afghanischer Abstammung

etwa 1,80 Meter groß

kräftige, sportliche Figur

schwarze, kurze Haare, Undercut

schlechte Deutschkenntnisse

Vollbart

Bekleidung : dunkle Hose mit Löchern, unten hochgekrempelt, Löcher in der Hose, weiße Schuhe, schwarzes T-Shirt

Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem geschilderten Vorfall gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Ingolstadt unter der Nummer 0841/9343-0 zu melden. (nr)