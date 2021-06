Sexueller Überfall auf Joggerin in Pfaffenhofen: Polizei sucht Zeugen

Am Mittwochmorgen hat ein bislang Unbekannter im Pfaffenhofener Bürgerpark eine 17-jährige Schülerin überfallen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Am Mittwochmorgen überfiel ein bislang Unbekannter eine 17-jährige Frau im Bürgerpark in Pfaffenhofen. Die Schülerin war in den frühen Morgenstunden, gegen 5 Uhr, beim Laufen im Bürgerpark Weiherer Straße unterwegs, als sich plötzlich jemand von hinten näherte und ihr trotz Gegenwehr die Hose herunterzog. Der sportlichen Frau gelang es zu flüchten. Eine Personenbeschreibung des Tatverdächtigen liegt der Polizei bislang nicht vor.

Die Polizei sucht nach Zeugen des sexuellen Überfalls im Pfaffenhofener Bürgerpark

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet darum, verdächtige Wahrnehmungen, die im Zusammenhang mit dem Vorfall stehen könnten, unter der Telefonnummer 0841-9343-0 zu melden. Der Zeugenaufruf richtet sich insbesondere an Personen (Spaziergänger, Jogger, Walker, Radfahrer, Hundeausführer), die ebenfalls in den frühen Morgenstunden im Park unterwegs waren und möglicherweise auffällige Beobachtungen gemacht haben. (nr)