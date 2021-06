Sie bekommt den Jazzförderpreis 2021 der Stadt Ingolstadt

Birgit Zinner ist die diesjährige Jazzförderpreisträgerin der Stadt Ingolstadt. Eine Jury wählte die 28-Jährige aus. Wann der Preis verliehen wird.

Birgit Zinner ist die diesjährige Jazzförderpreisträgerin der Stadt Ingolstadt. Eine Jury wählte die 28-Jährige in der vergangenen Woche aus. Der Preis, der mit 5000 Euro dotiert ist, wird voraussichtlich am Samstag, 30. Oktober, verliehen. Anschließend wird Birgit Zinner ihr Preisträgerkonzert spielen und damit die Ingolstädter Jazztage eröffnen.

Jazzförderpreis: Birgit Zinner bekam als Teenager ihren ihren professionellen Gesangsunterricht

Birgit Zinner steht als Sängerin schon von Kindesbeinen an auf der Bühne. Bereits mit neun Jahren trat sie zusammen mit ihrer Mutter einem Gospelchor bei und ist dem Chorsingen auch bis heute treu geblieben. Als Teenager bekam sie ihren ersten professionellen Gesangsunterricht und konnte erste Erfahrungen in einer Musikschulband sammeln. Nach einer kaufmännischen Ausbildung absolvierte sie eine private Gesangsausbildung in Hamburg. Seit ihrer Rückkehr nach Ingolstadt ist sie als Live- und Studiosängerin unterwegs.

2013 nahm sie beim Masterclass Workshop mit Hollywood Vocal Coach Seth Riggs teil, der unter anderem schon Stevie Wonder und Michael Jackson coachte und mit dem Birgit Zinner an ihrer Gesangstechnik feilen konnte. Seit September 2020 absolviert Zinner ihre staatliche Ausbildung an der Berufsfachschule für Musik, der Neuen Jazzschool in München. Sie ist außerdem seit 2019 festes Bandmitglied bei den Söhnen und Töchtern Ingolstadts unter der Leitung von Charly Böck. (nr)