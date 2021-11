Ingolstadt

19:00 Uhr

Sie haben das KZ überlebt - Ausstellung im Stadtmuseum Ingolstadt

Plus Stefan Hanke hat Überlebende von Konzentrationslagern porträtiert, darunter zwei Ingolstädter. Nun ist die Ausstellung mit 52 Fotografien im Stadtmuseum zu sehen. Welche Geschichten die Porträts erzählen.

Von Dorothee Pfaffel

SS-Arzt Josef Mengele hat Hugo Höllenreiner im Konzentrationslager (KZ) die Lymphknoten gerissen – ohne Betäubung. Warum oder was dadurch erforscht werden sollte, hat der Ingolstädter nie erfahren. „Unter Tausenden würde ich Mengele sofort wiedererkennen. Sein milder Blick, seine sanfte ruhige Stimme und sein Lächeln bedeuteten für uns den Tod.“ Sogar erspüren würde er den „Todesengel von Auschwitz“ – mit geschlossenen Augen, erzählte Höllenreiner 2010 dem Fotografen Stefan Hanke. Und so hat der Regensburger den Ingolstädter dann auch porträtiert: mit geschlossen Augen. Höllenreiner ist einer von 121 KZ-Überlebenden, die Hanke mit der Kamera in Szene gesetzt hat. Zehn Jahre hat er an diesem Projekt gearbeitet, ist dafür in sieben europäische Länder gereist. Nun sind 52 der Fotografien im Stadtmuseum in Ingolstadt zu sehen.

