Spiel mit Wahrnehmung: Ausstellung „Raum – Licht – Zeit“ im MKK Ingolstadt

Plus Im Ingolstädter Museum für Konkrete Kunst sind fotografische Arbeiten von Inge Dick und Susa Templin zu sehen, die unter dem Titel „Raum – Licht – Zeit“ laufen. Was Besucherinnen und Besucher erwartet.

„Raum – Licht – Zeit“ lautet der Titel der aktuellen Ausstellung im Museum für Konkrete Kunst in Ingolstadt. Bis zum 5. Dezember 2021 haben Museumsbesucher und -besucherinnen die Gelegenheit, sich vertraut zu machen mit den fotografischen Arbeiten von Inge Dick und Susa Templin.