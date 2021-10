Ingolstadt

18:00 Uhr

Staatsanwältin fordert lebenslange Haft im Wolnzacher Mordprozess

Plus Ein 41-Jähriger soll in Wolnzach seine Lebensgefährtin erstochen haben. Sein Verteidiger geht nicht von Mord, sondern von Totschlag im Affekt aus. Am Freitag soll am Landgericht Ingolstadt das Urteil fallen.

Im Prozess gegen einen 41-Jährigen, der im September vergangenen Jahres seine 38-jährige Lebensgefährtin in der gemeinsamen Wohnung am Ortsrand von Wolnzach mit mehreren Messerstichen getötet haben soll, wurden am Dienstag vor dem Ingolstädter Landgericht die Plädoyers gehalten. Staatsanwaltschaft und Verteidigung gehen von vorsätzlicher Tötung und davon aus, dass der Slowake wegen seiner Drogensucht in eine Entzugsklinik eingewiesen werden soll. Das war’s dann aber auch mit den Gemeinsamkeiten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen