Ingolstadt

03.08.2021

Stadtrat: Kein Geld mehr für das Audi-Konfuzius-Institut in Ingolstadt

Das Audi-Konfuzius-Institut bietet Sprachkurse, beispielsweise aber auch Kalligraphie-Kurse an.

Plus Die Stadt Ingolstadt steigt ab sofort aus der Förderung des Audi-Konfuzius-Instituts aus. Menschenrechtsorganisationen haben die Einrichtung immer wieder kritisiert.

Von Luzia Grasser

Seit seinem Bestehen hat die Stadt Ingolstadt jährlich 50.000 Euro an das Audi-Konfuzius-Institut, das an die Technische Hochschule (THI) angegliedert ist, gezahlt. Doch damit ist jetzt Schluss. Der Stadtrat hat sich mit einer Mehrheit von 27:22 Stimmen dafür ausgesprochen, den Zuschuss nach Ende dieses Jahres komplett einzustellen. Die Verwaltung hatte vorgeschlagen, in den kommenden beiden Jahren das Institut nochmals mit einer Summe von insgesamt 80.000 Euro zu unterstützen, und erst danach die Zahlungen einzustellen. Das hatte auch Oberbürgermeister Christian Scharpf befürwortet: „Geben wir dem Institut noch die Übergangszeit.“ Doch die Mehrheit hat sich anders entschieden.

