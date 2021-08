Stephan Steger: Erst Zivi, jetzt Klinikchef am Klinikum Ingolstadt

Stephan Steger ist seit August neuer Direktor der Notfallklinik am Klinikum Ingolstadt. Das Krankenhaus kennt der Ingolstädter schon seit seiner Jugend.

Eigentlich wollte Stephan Steger Bauingenieur werden. Doch dann machte er seinen Zivildienst auf der internistischen Intensivstation im Ingolstädter Klinikum und von da an hatte er nur noch einen Berufswunsch: Er wollte Arzt werden. Seit Anfang August nun ist Stephan Steger, ein gebürtiger Ingolstädter, der neue Leiter der Notfallklinik und des Rettungszentrums im Klinikum.

Stephan Steger hat Erfahrung als Leitender Notarzt

„Dr. Stephan Steger kennt Stadt und Klinikum sehr gut und bringt zusammen mit seiner professionellen Erfahrung als Leitender Notarzt wie auch in der Aus- und Weiterbildung von Notärzten entscheidende Voraussetzungen für diese Position mit. Die technische und prozessuale Weiterentwicklung einer der größten Notaufnahmen in Bayern sind bei ihm mit seinem umfangreichen praktischen und theoretischen Know-How in guten Händen“, gratuliert Geschäftsführer Dr. Andreas Tiete dem neuen Klinikdirektor.

„Der Weg vom Zivi zum Klinikdirektor im gleichen Haus ist sicher etwas sehr Besonderes. Wir freuen uns, wenn unsere Zivis, Bufdis oder Praktikanten von einst später als Spezialisten zu uns zurückkehren, wie es öfters der Fall ist.“

2020 wurden 42.000 Patienten in der Notfallklinik am Klinikum Ingolstadt behandelt

Die Notfallklinik bereitet sich darauf vor, im kommenden Jahr als eine von bundesweit sechs Notaufnahmen kommunaler Großklinika in das Netzwerk der universitären Notaufnahmen aufgenommen zu werden, um ein gemeinsames Benchmarking zu entwickeln. 2020 haben 42.000 Notfall-Patienten und Patientinnen im Klinikum Ingolstadt Hilfe gesucht, im Vor-Corona-Jahr 2019 waren es sogar 49.000.

Steger (46) hat Humanmedizin in Gießen und Erlangen-Nürnberg studiert. Der Facharzt für Innere Medizin besitzt die Weiterbildungsermächtigung für sein Fach und hat jüngst die Zusatzweiterbildung Klinische Akut- und Notfallmedizin erworben. Sein Ziel ist es, künftige Führungskräfte von Notaufnahmen im Klinikum Ingolstadt ausbilden zu können. Sein Weg als Arzt im Klinikum Ingolstadt begann 2003 in der Medizinischen Klinik II unter Professor Josef Menzel. 2010 wechselte er in die Notfallklinik, deren kommissarische Leitung er vor gut einem Jahr übernahm. Gleichzeitig ist er seit fast einem Jahrzehnt Leitender Notarzt der Region Ingolstadt und seit einem Jahr Pandemie-Beauftragter des Klinikums.

Steger ist beim Roten Kreuz aktiv

Die Ingolstädter kennen ihn auch von seinem Engagement im Kreisverband des Bayerischen Roten Kreuzes, derzeit als Erster stellvertretender Vorsitzender, oder der ärztlichen Betreuung von Sportereignissen.

An der der Technischen Hochschule Ingolstadt (THI) ist Steger in den Studiengängen „Computational Life Science“ und „Bio Electrical Engineering“ Dozent. Weiter trägt er einen Master of Health Business Administration (MHBA) der Universität Erlangen-Nürnberg. In seiner Masterarbeit beschäftigte er sich damit, wie medizintechnische Innovationen die Abläufe im Einsatz des Rettungsdienstes beschleunigen können. (nr)