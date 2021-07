Stoßstange, Reifen, Kotflügel: Auto im Westpark Ingolstadt angefahren

Ein Unbekannter hat in einer Tiefgarage am Westpark in Ingolstadt einen BMW angefahren. Der Schaden: 5000 Euro.

Am Samstag ist in der Zeit zwischen 17 und 20 Uhr in der Tiefgarage am Westpark in Ingolstadt ein blauer BMW angefahren und stark beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, parkte das Auto in der Nähe des Kinos und stand rückwärts in einer Parklücke.

BMW in Tiefgarage am Westpark beschädigt: Polizei sucht Zeugen

Konkret beschädigt ist den weiteren Angaben zufolge der vordere rechte Bereich des Wagens: die Stoßstange, die Radkappe, der Reifen und der Kotflügel. Der Schaden beläuft sich auf rund 5000 Euro. Der Verursache ist mutmaßlich geflüchtet. Deshalb nimmt die Polizei Ingolstadt Hinweise unter der Nummer 0841/9343 4410 entgegen. (nr)