TH Ingolstadt verlängert Frist für die Bewerbung

In einigen Studiengängen der TH Ingolstadt sind für das kommende Wintersemester noch Plätze frei. Für einzelne Bereiche verlängert die Hochschule nun die Bewerbungsfrist.

Über 60 Studiengänge bietet die Technische Hochschule Ingolstadt (THI) für das kommende Wintersemester an. Der Zulauf ist laut eigenen Angaben enorm. Für die rund 1800 Erstsemesterstudienplätze gingen knapp 6300 Bewerbungen ein. Dementsprechend sind die meisten Studiengänge ausgebucht. In einigen wenigen sind noch Plätze frei. Für sie ist die Einschreibung noch möglich, wie zum Beispiel für die deutschsprachigen Studiengänge Bioelectrical Engineering und Computational Life Sciences, schreibt die THI in einer Pressemitteilung. Bei den Life Sciences (Lebenswissenschaften) stehen der Mensch und seine Gesundheit im Mittelpunkt. Wer gerne Medizin und Technik im Studium kombinieren möchte, sei hier richtig, heißt es. In allen Disziplinen spielen Digitalisierung und die Informatik eine immer größere Rolle, wie zum Beispiel bei tragbaren Fitnesstechnologien.

THI verlängert Bewerbungsfrist für einzelne Studiengänge

Auch beim Studiengang Ingenieurwissenschaften ist eine Bewerbung noch möglich. Bei diesem Bachelorstudiengang vermitteln die ersten beiden Semester die allgemeinen Grundlagen des Ingenieurwesens und bietet dann die Möglichkeit zur Orientierung in Richtung verschiedener ingenieurwissenschaftlicher Fachgebiete wie Fahrzeugtechnik, Luftfahrttechnik, Energietechnik oder Wirtschaftsingenieurwesen.

Bewerbungen für Wintersemester 21/22 an der THI bis zum 15. September

Noch bis Mittwoch, 15. September, können sich Studieninteressierte für einen Start im Wintersemester 2021/22 bewerben. Die Bewerbung kann direkt online über das Primuss-Bewerberportal erfolgen, unter www.thi.de/studium/studienbewerbung/bachelorbewerbung beziehungsweise www.thi.de/studium/studienbewerbung/masterbewerbung. Nachdem die THI bedingt durch die Corona-Krise auch das Sommersemester 2021 überwiegend als Digitalsemester durchgeführt hat, wird für das Wintersemester die Rückkehr in den Präsenzunterricht angestrebt. (nr)