Ingolstadt

11:16 Uhr

Unbekannte brechen in Ingolstädter Kindergarten ein

In einen Kindergarten in Ingolstadt wurde eingebrochen.

Unbekannte sind am Wochenende in einen Kindergarten in Ingolstadt eingebrochen. Jetzt sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen des Vorfalls. Wer hat etwas beobachtet?

Am vergangenen Wochenende sind unbekannte Täter in einen Kindergarten in der Gabelsbergerstraße in Ingolstadt eingestiegen. Wie die Polizei berichtet, durchsuchten sie dabei mehrere Räume. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde allerdings nichts entwendet. Einbruch in Kindergarten in Ingolstadt: Kriminalpolizei sucht Zeugen Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die im Zeitraum vom 14. Mai bis 17. Mai verdächtige Wahrnehmungen in der Nähe der Einrichtung gemacht haben, sich bei den Beamten unter der Telefonnummer 0841-9343-0 zu melden. (nr) Lesen Sie dazu auch: Trickdiebe in Pfaffenhofen beklauen 83-jährige Seniorin

