Unbekannter will in Ingolstadt Autos anzünden

In der Nacht auf Samstag hat ein Unbekannter versucht, mehrere Fahrzeuge und einen Fahrradunterstand im Südwesten Ingolstadts anzuzünden. Jetzt ermittelt die Kripo.

Ein Unbekannter hat in Ingolstadt brennbares Material in die Felge eines Autos gesteckt

Am Samstagmorgen hat sich ein Autofahrer bei der Polizei in Ingolstadt gemeldet. Er hatte sein Auto während der Nacht auf einem Parkplatz an der Münchner Straße/Tillystraße abgestellt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam, hatte er einen Brandschaden am rechten Vorderreifen festgestellt. Ein Unbekannter hat offenbar brennbares Material in die Felge gesteckt und versucht, dieses anzuzünden. Zu einem Brand kam es allerdings nicht. Aufgrund der Hitze ist ein geringer Schaden entstanden.

Auch eine Fahrradgarage sollte in Ingolstadt angezündet werden

Während der Ermittlungen stellte sich heraus, dass noch an zwei anderen Autos Brandspuren zu finden waren. Auch eine holzvertäfelten Fahrradgarage sollte angezündet werden - auch hier ohne Erfolg.

Die Kriminalpolizeiinspektion Ingolstadt hat in diesen Fällen die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0841/93430 zu melden.

