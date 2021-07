Unter Alkoholeinfluss: Radler stürzt gegen Pflanze in Ingolstadt und verletzt sich

Weil er Alkohol getrunken hatte, ist ein Mann in Ingolstadt beim Radfahren gefallen - gegen einen Pflanzentopf, der neben der Fahrbahn gestanden war.

Ein 67-jähriger war am späten Mittwochabend in der Ringseestraße in Ingolstadt auf seinem Fahrrad Richtung Sambergerstraße unterwegs. Wie die Polizei mitteilt stürzte der alkoholisierte Mann und viel dabei gegen ein Pflanzengefäß in der angrenzenden Wiese.

Polizei Ingolstadt meldet: Alkoholisierter Radler musste ins Krankenhaus gebracht werden

Sachschaden entstand hierbei nicht, heißt es weiter. Der Radler musste aber leicht verletzt in ein Ingolstädter Krankenhaus gebracht werden. Dort konnte dann auch die Blutentnahme erfolgen, nachdem der Atemalkoholtest bei dem 67-jährigen zuvor fast 1,8 Promille angezeigt hatte. Auf den Radfahrer kommt nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zu. (nr)