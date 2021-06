Ingolstadt

Unwetter in Ingolstadt: Baum stürzt auf Auto und Gebäude

In der Regimentstraße in Ingolstadt ist durch das Unwetter ein 25 Meter hoher Baum entwurzelt worden. Er stürzte auf ein Auto und ein Gebäude.

Das Sturmtief Xero richtet auch in Ingolstadt Schäden an. In der Regimentstraße stürzt ein etwa 25 Meter hoher Baum auf ein Auto und ein Gebäude.

Am Dienstag, ab den späten Nachmittagsstunden, zog das Sturmtief Xero über die Dächer Ingolstadts hinweg und knickte hierbei zahlreiche Bäume um. Rund 30 Mal musste die Ingolstädter Polizei diesbezüglich ausrücken, Bäume und Äste von der Fahrbahn entfernen oder die Feuerwehr zur Beseitigung selbiger verständigen. Der gemeldete Sachschaden beläuft sich derzeit auf rund 20.000 Euro, teilt die Polizei mit. Unwetter richtet Schaden in Ingolstadt an Erheblichen Sachschaden richtete ein umgestürzter Baum in der Regimentstraße an: Ein etwa 25 Meter hoher Baum wurde durch das Unwetter entwurzelt und stürzte auf einen am Fahrbahnrand geparkten Skoda, bei dem das gesamte Dach eingedrückt wurde. Weiter wurde eine Scheibe eines angrenzenden Gebäudes beschädigt. Die Feuerwehr sicherte die Unglücksstelle ab, der Baum wird im Laufe des Tages entfernt, so die Polizei. (nr)

