Verletzter Arbeiter wird mit einem Kran aus der Baugrube geborgen

Auf einer Baustelle in Ingolstadt ist es zu einem schweren Unfall gekommen. Höhenretter mussten einen verletzten Arbeiter mit einem Kran aus der Baugrube bergen.

Auf einer Baustelle im Ingolstädter Ortsteil Hundszell hat es Montagvormittag eine Rettungsaktion mit einem Baustellenkran gegeben. Die Höhenrettungsgruppe war im Einsatz, um einen verletzten Bauarbeiter aus der Baugrube zu heben.

Der Mann war auf einer Baustelle in Ingolstadt schwer gestürzt

Nach Auskunft der Feuerwehr Ingolstadt war der Bauarbeiter schwer gestürzt. Zwar hatten der Rettungsdienst und die Notärztin vor Ort die medizinische Versorgung des Arbeiters übernommen, allerdings konnte er nicht schonend zum Rettungswagen getragen werden.

Die Höhenretter lagerten den Verletzten in eine Spezialtrage um

Die Höhenretter lagerten den Patienten in Abstimmung mit dem Rettungsdienst schonend in eine Spezialttrage um und hängten diese am Haken eines Krans ein. So konnte der Verletzte in ständiger Begleitung eines Höhenretters mit dem Baukran aus ungefähr drei Metern Tiefe aus der Baugrube gehoben werden konnte. Im Einsatz waren neben der Berufsfeuerwehr die Freiwilligen Feuerwehren aus Hundszell und Haunwöhr. (nr)

Lesen Sie auch: