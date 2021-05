Wachsen stabil: Positive Bilanz für die Genossenschaftsbanken der Region 10

Trotz der Corona-Krise fällt der Rückblick der Volksbanken und Raiffeisenbanken ins Geschäftsjahr 2020 positiv aus. Ein Grund: die starke Kundenbindung in der Region 10.

Gute Nachrichten für die Volksbanken und Raiffeisenbanken in der Region 10 – trotz Corona-Krise: Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, war das Geschäftsjahr 2020 von Wachstum geprägt. „Das Vertrauen in die Solidität der Volksbanken und Raiffeisenbanken ist ungebrochen“, wird Kreisverbandsvorsitzender Richard L. Riedmaier zitiert. „Der Wachstumskurs der vergangenen Jahre setzt sich fort.“

Insgesamt acht Volks- und Raiffeisenbanken in der Region 10

Gerade in Krisen-Zeiten haben die acht Volks- und Raiffeisenbanken in der Region 10 von ihrer Kundennähe profitiert. Das Geschäftsmodell der Bankengruppe mit regionaler Ausrichtung erweise sich als robust, betont Riedmaier mit Blick auf die Jahresbilanz 2020. Die Bilanzsumme ist 2020 um 7,7 Prozent auf insgesamt rund 8,8 Milliarden Euro gestiegen. In der Region 10, einem Markt von rund 500.000 Einwohnern, betreuen die Volksbanken und Raiffeisenbanken rund 305.000 Kunden und 115 Bankstellen. Zum Bilanzstichtag 2020 hatte das bilanzielle und außerbilanzielle Geschäftsvolumen der Banken einen Umfang von rund 18 Milliarden Euro erreicht.

Wie Werner Halbig als stellvertretender Kreisverbandsvorsitzender bekräftigt, waren die Volksbanken und Raiffeisenbanken auch Drehscheiben bei der Vergabe von Krediten zur Bekämpfung der Corona-Folgen. Das Volumen der ausgereichten Kredite steigerten die regionalen sie um 8,6 Prozent auf 5,9 Milliarden Euro. Das Kreditgeschäft wird den weiteren Angaben zufolge stark vom anhaltenden „Boom am Bau“ getragen.

Der Einlagenzufluss bei den Volksbanken und Raiffeisenbanken setzte sich 2020 fort. Der Bestand an betreuten Kundengeldern legte im Vorjahresvergleich um 403 Millionen Euro (6,5 Prozent) auf 6,6 Milliarden Euro zu.

Finanzen: Niedrige Zinsen belasten zunehmend die Ertragslage

Besonders erfolgreich sind nach Angaben Halbigs die individuellen Vorsorgelosungen – Lebens- und Rentenversicherungen etwa – sowie das Sachversicherungsgeschäft gelaufen. Der Bestand an Fondsprodukten beim Verbundpartner Union Investment beläuft sich auf rund 1,4 Milliarden Euro.

Die niedrigen Zinsen belasten zunehmend die Ertragslage. Das Zinsergebnis als wichtigster Ertragsbringer sank laut Mitteilung im Vorjahresvergleich um fünf Millionen auf 128 Millionen Euro. Den Banken in der Region gelang es jedoch, einen noch stärkeren Rückgang durch das ausgeweitete Kreditgeschäft zu verhindern. Zudem konnten sie das verbliebene Ertragsminus durch die Steigerung des Provisionsergebnisses abfedern, das sich um rund 1,8 Millionen auf 56,4 Millionen Euro erhöhte. (nr)

