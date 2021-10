Ingolstadt

06.10.2021

Was verändert sich in der Innenstadt von Ingolstadt?

Der Leerstand in der Innenstadt ist ein großes Thema in Ingolstadt. Auch wenn jetzt das ehemalige C&A-Gebäude neue Mieter gefunden hat, so stehen doch noch einige Läden leer. In manchen von ihnen präsentieren sich jetzt Künstler.

Plus In den vergangenen Monaten haben einige neue Geschäfte und Lokale in der Innenstadt von Ingolstadt eröffnet. Ein großer Leerstand gehört jetzt der Vergangenheit an. Und es kommen wieder mehr Besucher in die Altstadt. Liegt es an den gesenkten Parkgebühren?

Von Luzia Grasser

Ein großer Leerstand in der Ingolstädter Innenstadt ist seit Anfang September Geschichte. Viele Jahre lang war das ehemalige C&A-Gebäude in der Ludwigstraße leer gestanden. Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen des Ingolstädters Jürgen Kellerhals die Immobilie gekauft und auf Vordermann gebracht. Jetzt hat dort die Galerie 35 eröffnet. Dahinter verbergen sich zwei Geschäfte und ein Café. Zum einen befindet sich dort jetzt im Untergeschoß der Schwarzmarkt, ein Kaufhaus, das es in Ingolstadt bereits gibt, und zwar in der Friedrichshofener Straße. Zum anderen sind jetzt in den Schaufenstern auch wieder Hosen, Pullover und Hemden von Markenherstellern ausgestellt. Im Erdgeschoß des Gebäudes ist nämlich G-Fashion eingezogen. Allerdings ist noch nicht das ganze Gebäude vermietet, einige Areale werden noch nicht genutzt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen