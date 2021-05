Weil Halbleitern zu knapp sind: Kurzarbeit bei Audi in Ingolstadt

Rund 6000 Mitarbeiter müssen bei Audi in Ingolstadt gut eine Woche in Kurzarbeit. Grund sind Lieferschwierigkeiten bei Halbleitern - nicht zum ersten Mal.

Ab Donnerstagabend stehen bei Audi in Ingolstadt wieder zwei Linien still. Wegen Lieferproblemen im Halbleiterbereich kann auf der Linie 1 (A4 und A5) ab der Donnerstagsspätschicht sowie auf der Linie 2 (A3, A4, A5) ab der Donnerstagsnachtschicht voraussichtlich bis zum 31. Mai nicht produziert werden. Die Mitarbeiter sind am Donnerstag darüber informiert worden.

Rund 6000 Mitarbeiter sind bei Audi in Ingolstadt von der Kurzarbeit betroffen

Nach Angaben eines Unternehmenssprechers sind in Ingolstadt rund 6000 Mitarbeiter von der Kurzarbeit betroffen. Auf der Linie 3, auf der der A3 und der Q2 produziert werden, wird allerdings weitergearbeitet, so der Sprecher. Vorsorglich hatte Audi bereits für den Mai Kurzarbeit angemeldet. Wie es im Juni weitergeht, steht derzeit noch nicht fest.

Es gab bereits öfter Lieferschwierigkeiten bei Halbleitern

Nicht zum ersten Mal müssen bei Audi die Bänder angehalten werden, weil es Probleme mit dem Nachschub der Halbleiter gibt. Betroffen ist davon aber nicht nur Audi, sondern auch andere Automobilhersteller. (rilu)

