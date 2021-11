Weltkriegsbombe in Ingolstadt gefunden: Anwohner werden evakuiert

In Ingolstadt ist am Donnerstag eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Es wird eine Schutzzone eingerichtet, betroffene Anwohner werden evakuiert.

Bei Bauarbeiten auf einem Betriebsgelände in der Furtwänglerstraße in Ingolstadt wurde am Donnerstagmittag eine 75-Kilogramm-Weltkriegsbombe gefunden. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst ist vor Ort, eine Entschärfung ist für etwa 19.30 Uhr geplant, teilt die Stadt mit. Hierfür wird eine Sicherheitszone von rund 300 Metern um den Fundort eingerichtet.

Bombe in Ingolstadt gefunden: Sperrung und Evakuierung für die Entschärfung

Die Evakuierung der Bewohner umliegender Gebäude beginnt um 18 Uhr. Polizei und Feuerwehr übernehmen die Räumung, betroffene Personen werden in ihren Häusern aufgesucht und informiert. Betroffen sind folgende Straßen: Furtwänglerstraße, Ettinger Straße und Orlandostraße. Die Straßen werden ab 19 Uhr gesperrt. (nr)