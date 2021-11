Ingolstadt

vor 49 Min.

Westpark: Kabelbrand in der Sauna eines Fitnessstudios

In der Sauna eines Fitnessstudios im Westpark in Ingolstadt hat es einen Kabelbrand gegeben.

Am Montag musste die Feuerwehr Ingolstadt an den Westpark ausrücken. Dort hatte es wegen eines Brands in der Sauna ordentlich Rauch gegeben.

Am Montagmittag führte ein Kabelbrand in der Sauna eines Fitnessstudios im Westpark zu einer starken Rauchentwicklung. Der Brand konnte laut Polizei durch die Berufsfeuerwehr Ingolstadt schnell gelöscht werden. Verletzt wurde niemand, es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Brandursache dürfte ein technischer Defekt gewesen sein. (nr)

Themen folgen