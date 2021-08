Ingolstadt

19:00 Uhr

Wo in Ingolstadt ein klimafreundliches Quartier entsteht

Das von Herbert Breitenhuber entworfene Gebäude entsteht an der Stelle, an der vorher Garagen standen. Die Parkplätze des Quartiers werden aus der Fläche verbannt und in Parkhäusern zusammenlegt.

Plus Im Piusviertel in Ingolstadt soll eine Wohnanlage an der Kopernikusstraße so gebaut werden, dass es dem extremer werdenden Klimabedingungen trotzen kann.

Von Manfred Dittenhofer

Der Klimawandel zeigt sich in vielen Facetten. Sintflutartige Regenfälle. Hitzesommer ganz ohne Niederschläge. Aber egal, welches Szenario man sich anschaut – die Städte leiden unter diesen extremen Wetterbedingungen am meisten. Dort ist der Boden versiegelt und verdichtet, sodass bei Starkregen das Wasser nicht schnell genug versickern kann. Selbst die besten Abwassertechnik ist irgendwann überlastet. Und bei extremer Hitze kann die Wärme selbst nachts nicht aus der Stadt weichen., da die Gebäude und die Straßen die Hitze speichern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen