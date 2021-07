Zeugen gesucht: Einbruch in ein Einfamilienhaus in Ingolstadt beschäftigt die Kripo

In ein Einfamilienhaus in Ingolstadt wurde eingebrochen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Bislang unbekannte Täter sind am Donnerstag, 8. Juli, in den frühen Morgenstunden in ein freistehendes Einfamilienhaus in Ingolstadt eingebrochen und haben einen geringen Bargeldbetrag entwendet. Die Kriminalpolizei Ingolstadt sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen.

Im Zeitraum von 0 Uhr bis 6.30 Uhr verschafften sich die Täter laut Polizei über das Aufhebeln eines Fensters im Erdgeschoss Zugang zu dem Haus in der Kleinen Zellgasse.

Während die Bewohner schliefen, durchsuchten sie unbemerkt die Räumlichkeiten und flüchteten schließlich mit einem Safe und einem zweistelligen Bargeldbetrag. Der Safe konnte wenig später in Tatortnähe aufgefunden werden. Aus ihm wurde nichts entwendet.

Schätzungen zufolge entstand ein Schaden von etwa 200 Euro.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt übernahm die Ermittlungen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im genannten Zeitraum in der Kleinen Zellgasse gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0841/9343-0 bei der Kripo zu melden. (nr)