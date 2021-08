Zeugen gesucht: Junge Männer randalieren in Ingolstädter Innenstadt

Mehrere Männer haben in der Ingolstädter Innenstadt randaliert. Dabei wurde ein E-Scooter beschädigt.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben mehrere junge Männer in der Ingolstädter Innenstadt randaliert. Dies teilte die Polizei mit. Dabei sollen die männlichen Personen im Alter von 18 bis 21 Jahren in der Harderstraße eine Absperrbarke einer Baustelle beschädigt und auf die Fahrbahn gezogen haben.

Im Anschluss gingen die jungen Männer durch die Innenstadt zum Rathausplatz. Dort wurden Bierflaschen und ein E-Scooter auf die Fahrbahn geworfen. Zuvor wurde die Außenbereichsmöblierung einer Lokalität in der Ludwigsstraße umgeworfen, wobei nach ersten Erkenntnissen kein Schaden entstand.

Randalen werfen in der Ingolstädter Innenstadt Bierflaschen auf die Fahrbahn

Die Polizei traf die Gruppe am Rathausplatz an. Dabei konnten ein 18- und 20-Jähriger als Beschuldigte ermittelt werden, die sich nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung verantworten müssen. An der Warnbarke und dem E-Scooter entstand ein Schaden von circa 350 Euro.

Die Polizeiinspektion Ingolstadt bittet um Hinweise und nimmt diese unter der Telefonnummer (0841) 9343-2222 entgegen. (nr)