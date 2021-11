Zu schnell in der A9-Abfahrt bei Ingolstadt: Junger BMW-Fahrer überschlägt sich

Ein junger BMW-Fahrer wollte von der A9 bei Ingolstadt-Nord abfahren und war dabei viel zu schnell. Das Auto überschlug sich und erlitt Totalschaden. Die A9-Abfahrt war gesperrt.

Die deutlich zu hohe Geschwindigkeit dürfte der Grund gewesen sein, weshalb ein 3er-BMW beim Abfahren von der A9 bei Ingolstadt von der Fahrbahn abkam und sich überschlug. Am späten Freitagvormittag, kurz nach 11.30 Uhr, befuhr laut Polizei ein 20-jähriger Student aus Schwabach mit seinem BMW die A9 in Fahrtrichtung München. An der Anschlussstelle Ingolstadt-Nord wollte er die A9 verlassen. Hierbei kam er vermutlich aufgrund der viel zu hohen Geschwindigkeit in der Ausfahrt nach links von der Fahrbahn ab und stieß mit seiner linken Fahrzeugseite gegen die Leitplanke. Anschließend geriet er auf einen Erdwall, wo sich das Auto überschlug. Zwischen den Leitplanken der Aus- und Einfahrt kam der BMW dann auf der Grünfläche zum Stehen.

Unfall auf A9 bei Ingolstadt-Nord: Junger Autofahrer überschlägt sich

Während der Fahrer selbst angab, bei dem Unfall unverletzt geblieben zu sein, musste seine Beifahrerin, eine 19-jährige Studentin, ebenfalls aus Schwabach, mit Schmerzen im Knie vom BRK in ein Krankenhaus gebracht werden. Der total beschädigte BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der wirtschaftliche Totalschaden wird mit etwas über 5000 Euro beziffert. Zudem wurden an der Einrichtung der Autobahn GmbH des Bundes mehrere Teile der Leitplanke beschädigt. Hier dürfte der entstandene Schaden bei deutlich über 2000 Euro liegen.

Nach Unfall: A9 an der Anschlussstelle Ingolstadt-Nord in Richtung München gesperrt

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Abfahrt von der A9 an der Anschlussstelle Ingolstadt-Nord in Richtung München für knapp eine Stunde nicht möglich, wie die Verkehrspolizei Ingolstadt mitteilt. An der Unfallstelle unterstützte die Freiwillige Feuerwehr Lenting bei der Verkehrssicherung und der Bergung des Fahrzeuges. (nr)