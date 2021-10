Missglücktes Wendemanöver: Unfall auf der B16 bei Zuchering

Ein 24-Jähriger war bei Zuchering in der falschen Richtung auf die B16 aufgefahren. Als er seinen Fehler bemerkte, wollte er wenden. Eine fatale Entscheidung.

Am vergangenen Montagmittag war ein 24-Jähriger vom Gewerbegebiet Weiherfeld in Zuchering auf die Bundesstraße B16 in Richtung Neuburg eingefahren. Nachdem er bereits in den fließenden Verkehr eingefädelt hatte, bemerkte er jedoch, dass er nicht – wie er es eigentlich vorhatte – in Richtung Regensburg unterwegs war. Kurzerhand leitete er laut Polizei ein Wendemanöver ein.

Ein 39-Jähriger fuhr auf der B16 bei Zuchering auf das Auto auf

Ein nachfolgender 39-Jähriger konnte mit seinem Kleintransporter jedoch nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das Auto auf. Beide Fahrzeuge wurden in die Leitplanke geschleudert und waren nicht mehr fahrbereit, der Gesamtschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. (nr)