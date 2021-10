Zukunftstechnologien: Studie sieht Ingolstadt gut aufgestellt

Laut einer Studie ist die Stadt Ingolstadt gut gerüstet für den Wandel in der Autoindustrie. OB Christian Scharpf freut sich über die Bewertung.

Das Institut der deutschen Wirtschaft Köln hat zusammen mit dem Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation untersucht, welche Regionen in Deutschland besonders stark von der Transformation der Automobilwirtschaft betroffen sind. Nicht überraschend ist dabei: Ingolstadt hat neben Wolfsburg den höchsten Beschäftigungsanteil in dieser Branche und gehört zu den 40 besonders stark betroffenen Regionen. Zusätzlich bewertet die Studie auch das regionale Potenzial, die Transformation zu meistern.

Ingolstadt hat sehr gute Standortvoraussetzungen

Hier liegt Ingolstadt deutschlandweit auf dem ersten Platz, sowohl bei den allgemeinen Standortvoraussetzungen wie Forschung, Wirtschaft, Arbeitsmarkt, Soziales und Infrastruktur als auch beim Anteil der Beschäftigten in automobilen Chancenfeldern wie der Elektrifizierung, der Vernetzung und der Automatisierung.

Christian Scharpf: Wir müssen in die Zukunftsfähigkeit des Standorts investieren

Oberbürgermeister Christian Scharpf freut sich über diese Bewertung, mahnt aber gleichzeitig zu entschlossenem Handeln: „Die Ergebnisse der Studie bestärken mich in der Einschätzung, dass wir in Ingolstadt und der Region grundsätzlich gut aufgestellt sind, um die wirtschaftlichen Herausforderungen der kommenden Jahre zu meistern. Umso wichtiger ist es, dass wir weiter beherzt in die Attraktivität und Zukunftsfähigkeit unseres Standorts investieren.“ Professor Georg Rosenfeld, Wirtschaftsreferent der Stadt, ergänzt: „Wir können die Transformation aus einer Position der Stärke gestalten, sind aber noch lange nicht am Ziel. Vor allem kleine und mittlere Unternehmen im Bereich der Fahrzeugindustrie müssen durch passgenaue Angebote unterstützt werden.“ (nr)

