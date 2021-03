05:52 Uhr

Ingolstadt bekommt Corona-Schnellteststationen

In den Schnellteststationen in Ingolstadt können bis zu 45.000 Corona-Tests pro Monat durchgeführt werden.

Ingolstädter können sich jetzt an Schnellteststationen auf Corona testen lassen. Und das kostenlos. Das Angebot gehört zur Ingolstädter Teststrategie.

Mit der „Ingolstädter Teststrategie“ bietet die Stadt Ingolstadt ein kommunales Angebot für Schnelltestungen für ihre Einwohner. Die Tests sind kostenlos und werden nur nach Voranmeldung durchgeführt. Die Teststrategie ist „atmend“ aufgebaut. Sie kann laut einer Mitteilung der Stadt in der Zahl der Tests je nach Bedarf nach oben und unten angepasst werden. Die bisherige kommunale Teststation am Audi-Sportpark (PCR-Testungen durch Labor) wird an weiteren Standorten durch Antigen-Schnelltests sowie den Einsatz mobiler Teams erweitert.

Die Schnelltestzentren in Ingolstadt werden unter anderem die Testungen an Schulen und Kindergärten durchführen. Bild: Bernd Betz/stadt Ingolstadt

In Ingolstadt können bis zu 45.000 Corona-Schnelltests pro Monat durchgeführt werden

Dabei kommen zwei Hybridteststationen zum Einsatz, die flexibel, je nach Bedarf, stationär in der jeweiligen Teststation oder mobil Schnelltests durchführen können. Damit können bis zu 45.000 Schnelltests im Monat abgewickelt werden. Über diese kommunale Schnellteststrategie werden zunächst die für Schulen und Kinderbetreuung erforderlichen Schnelltestungen sichergestellt. Weiter werden auch Tests zum Beispiel für Besuche in Altenheimen, bei den Großeltern oder bei Risikopatienten kostenlos angeboten.

Eine Schnellteststation befindet sich in Ingolstadt neben dem alten Landratsamt

Die Schnellteststation Mitte befindet sich im Flachbau auf dem Parkplatz neben dem alten Landratsamt (Auf der Schanz 39) und wird durch das BRK Ingolstadt betrieben. Sie hat am Montag ihren Betrieb aufgenommen. Die zweite Schnellteststation Süd (alte ESV-Halle; Geisenfelder Straße 1), die durch die Johanniter Unfallhilfe Ingolstadt betrieben wird, startet zunächst im mobilen Einsatz. Hinzu kommen mobile Testteams des Malteser-Hilfsdiensts Ingolstadt. (nr)

Weitere Infos unter www.ingolstadt.de/corona

