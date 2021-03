Ingolstadt droht die Corona-Notbremse

Lange hatte Ingolstadt eine Sieben-Tage-Inzidenz von unter 100. Doch seit zwei Tagen wird sie überschritten. Am Osterwochenende könnten deshalb strengere Regeln in Kraft treten.

Am Dienstag und Mittwoch hat Ingolstadt die Sieben-Tage-Inzidenz von 100 überschritten. Am Dienstag lag der Wert bei 109,9, am Mittwoch bei 108,4. Sollte der Wert am Gründonnerstag auch den Schwellenwert überschreiten, dann treten in Ingolstadt – wie auch schon in den umliegenden Landkreisen – weitere Einschränkungen in Kraft. Die neuen Regelungen würden dann ab Karsamstag gelten. Vorsorglich weist die Stadt Ingolstadt bereits auf die Regelungen hin, die im Falle der Notbremse gelten würden.

Es ist nur noch ein Treffen mit einer Person aus einem weiteren Haushalt erlaubt

Nur in Ausnahmefällen darf man zwischen 22 und 5 Uhr seine Wohnung verlassen.

Läden, Handwerker und Dienstleistungsbetriebe dürfen nur noch Click&Collect anbieten. Nur noch Geschäfte des täglichen Bedarfs dürfen regulär öffnen.

Geschlossen sind Museen, Ausstellungen, Gedenkstätten und vergleichbare Kulturstätten sowie Zoos. Theater, Bühnen und Kinos sind ohnehin geschlossen.

Mannschaftssport ist verboten, nur kontaktfreier Sport ist erlaubt. Wettkampf und Trainingsbetrieb der Berufssportler bleibt davon unberührt.

Erste-Hilfe-Kurse und die Ausbildung von Ehrenamtlichen der Feuerwehr , des Rettungsdienstes und des Technischen Hilfswerks sind zulässig. (nr)

