16.05.2019

Ingolstadt investiert in erneuerbare Energie

Stadt baut für zwei Millionen Euro Photovoltaik aus

In rund zwei Jahren wird die Stadt Ingolstadt voraussichtlich rund zehn Prozent des gesamten Stromverbrauchs aller städtischen Liegenschaften durch erneuerbaren Strom aus Photovoltaik-Anlagen decken. PV-Anlagen produzieren Strom, der vorrangig in der Liegenschaft selbst genutzt wird und dadurch die Ausgaben für die Strombeschaffung verringert.

In Ingolstadt gibt es eine Vielzahl städtischer Liegenschaften – neben den Rathäusern und Verwaltungsgebäuden gehören dazu zum Beispiel auch Kindertagesstätten, Schulen und Ballspielhallen. In allen Gebäuden wird natürlich laufend Energie für den Betrieb benötigt. Aufgrund einer stets steigenden Technisierung der Gebäude, etwa Lüftungsanlagen, sowie Elektrifizierung – unter anderem elektrische Whiteboards und Videobeamer in den Klassenzimmern – steigt der Stromverbrauch kontinuierlich an.

Die Stadt Ingolstadt setze hier mit Energieeinsparprojekten an, allen voran werden PV-Anlagen zur Erzeugung von regenerativem Strom eingesetzt. Verantwortlich für den ressourcenschonenden Umgang von Energie in städtischen Gebäuden ist das Sachgebiet Energiemanagement im Amt für Gebäudemanagement. „Der Einsatz von Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden bietet gleich mehrere Vorteile: Auf den Dächern der Gebäude steht der benötigte Platz zur Verfügung, es ergeben sich große wirtschaftliche Vorteile durch geringere Stromkosten und nicht zuletzt wird durch die Erzeugung von erneuerbarem Strom CO2 eingespart“, erklärte der städtische Baureferent Alexander Ring kürzlich. Und Oberbürgermeister Christian Lösel ergänzte: „Indem wir auf unseren städtischen Liegenschaften konsequent Photovoltaikanlagen errichten, gehen wir mit gutem Beispiel voran: Wir setzen auf erneuerbare Energien und leisten damit auch einen wichtigen Beitrag zum Natur- und Umweltschutz. Die Bestrebungen und der Einsatz unseres städtischen Energiemanagements passen damit in hervorragender Weise zu unserer städtischen Nachhaltigkeitsstrategie.“

Aktuelle Projekte bei Bestandsgebäuden sind die drei Ballspielhallen in Zuchering, Gerolfing und an der Feselenstraße. Zusätzlich wird bei Neubauprojekten standardmäßig der Einsatz von PV-Anlagen geprüft. So werden zum Beispiel auf der FOS-BOS, der Emmi-Böck-Schule, auf der Lessingschule und dem Betriebsgebäude der Landesgartenschau PV-Anlagen realisiert. Weitere Projekte befinden sich in Planung.

Mit einer Leistung von über einem Megawatt und einer Produktion von rund 1,3 Millionen kWh wird die Stadt Ingolstadt voraussichtlich dann im Jahr 2021 rund zehn Prozent des gesamten Stromverbrauchs aller städtischen Liegenschaften durch erneuerbaren Strom aus Photovoltaikanlagen decken. Und – vorbehaltlich einer entsprechenden finanziellen Ausstattung durch den Stadtrat – sei auch in den Folgejahren ein weiterer Ausbau geplant, wie die Stadtverwaltung mitteilt. (nr)

