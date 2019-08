17.08.2019

Ingolstadt ist gut aufgestellt

Studie des Prognos-Instituts bescheinigt der Stadt sehr gute Chancen

Wie zukunftsfähig sind die deutschen Regionen und Landkreise? Dieser Frage geht das Forschungsinstitut Prognos in seinem kürzlich veröffentlichten Zukunftsatlas 2019 nach. Ingolstadt belegt demnach unter den 401 Gebietskörperschaften bundesweit den dritten Platz und wird als Stadt mit „besten Zukunftschancen“ bewertet.

Für die Studie wurden 29 Einzelindikatoren analysiert, zu den vier Themenfeldern „Demografie“, „Wohlstand und soziale Lage“, „Arbeitsmarkt“ sowie „Wettbewerb und Innovation“. Bei „Wettbewerb und Innovation“ sieht Prognos Ingolstadt sogar auf dem ersten Platz in Deutschland. Ergänzt wird der Zukunftsatlas erstmalig durch den Immobilienatlas, in dem die regionalen Wohnungsmärkte ausgewertet werden und untersucht wird, wo Wohnungsangebot und -nachfrage aus der Balance geraten sind. Zur Systematik erklärt Prognos: „Die regionale Wohnungsbaulücke ergibt sich aus der Differenz der Zunahme der Haushalte sowie des Wohnungsbestands im Zeitraum 2011 bis 2017. Diese Wohnungsbaulücke wird ins Verhältnis zum tatsächlichen Wohnungsbestand gestellt, sodass sich regional unterschiedliche Intensitäten der Differenz von Angebot und Nachfrage ergeben.“

In Ingolstadt, so ergibt die Studie, bestehe derzeit keine Wohnungsbaulücke, sei also ausreichend Wohnraum vorhanden. „Wir gehen – anders als die Studie – weiterhin von einer anhaltenden Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt aus. Insbesondere im Ein-Zimmer-Appartement-Bereich zum Beispiel für Studenten und Singles. Deshalb laufen unsere Bemühungen zur Schaffung von neuen Wohnungen unvermindert auf Hochtouren weiter. Wir dürfen nicht nachlassen“, kommentiert Oberbürgermeister Christian Lösel das Ergebnis. Dies gelte generell für die Zukunft der Stadt. „Wir müssen uns weiterhin bemühen, den heutigen Wohlstand auch für unsere Kinder und Enkel zu sichern. Hierfür brauchen wir zusätzliche Arbeitsplätze im Bereich neuer Technologien, die wir am Standort erforschen und entwickeln müssen“. Konkret nennt Lösel Anwendungen der Künstlichen Intelligenz, der Sensortechnik und neuer Mobilitätsformen. (nr)

