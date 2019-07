vor 29 Min.

Ingolstadts Ex-OB Lehmann droht Haft

Am übernächsten Freitag soll das Urteil im Korruptionsprozess gegen Ingolstadts früheren Oberbürgermeister Alfred Lehmann am Landgericht Ingolstadt verkündet werden. Am Dienstag werden die Plädoyers gehalten.

Die Beweisaufnahme im Verfahren gegen den früheren Ingolstädter OB Alfred Lehmann ist vorbei. Am Mittwoch gibt die Kammer einen deutlichen Hinweis.

Von Stefan Küpper

Am Landgericht Ingolstadt ist die Beweisaufnahme im Korruptionsprozess gegen Ingolstadts Alt-Oberbürgermeister Lehmann zu Ende gegangen. Am nächsten Dienstag werden Staatsanwaltschaft und Verteidigung ihre Schlussvorträge halten. Nach den Plädoyers soll Ende nächster Woche das Urteil von der Großen Strafkammer unter Vorsitz von Richter Jochen Bösl verkündet werden. Und für diese Urteil, so hatte einer der rechtlichen Hinweise der Kammer am Mittwoch gelautet, käme – ohne ein strafmilderndes Geständnis des Angeklagten – auch eine Freiheitsstrafe von mehr als zwei Jahren in Betracht kommen. Das könnte – gesetzt den Fall Lehmann würde für schuldig befunden und rechtskräftig verurteilt werden – Gefängnis für den 69-Jährigen bedeuten. Der wegen Bestechlichkeit und Untreue angeklagte frühere Rathauschef bestreitet allerdings vehement, was ihm die Staatsanwaltschaft Ingolstadt vorwirft.

Hat Ex-OB Lehmann bei Immobiliengeschäften in Ingolstadt gemauschelt?

Er soll in seiner Zeit als Oberbürgermeister bei privaten Immobiliengeschäften (mit Grundstücken, die im Besitz der öffentlichen Hand waren) gemauschelt und dabei – er war damals qua Amt auch Verwaltungsratsvorsitzender der städtischen Industriefördergesellschaft (IFG) und Vorsitzender des Krankenhauszweckverbandes – gegen seine Dienstpflichten verstoßen haben.

Am Mittwoch nun war zunächst erneut der Gutachter geladen, der darüber befinden soll, ob der frühere Rathauschef für die fraglichen Studentenwohnungen auf dem Areal der früheren Pionierkaserne und seine eigene Privatwohnung in der Sebastianstraße einen angemessenen Preis bezahlt oder ob er diese zu günstig bekommen hat. Der Fachmann war schon öfter mit unterschiedlichen Auftragstellungen vom Gericht betraut worden. Was ein angemessener Preis für die fraglichen Immobilien ist, ist je nach Betrachtung durchaus unterschiedlich zu bewerten. Das Ergebnis der gestrigen Aussage in aller Kürze zusammengefasst: Die Summe, die Lehmann für seine Privatwohnung (Komplex Sebastianstraße) gezahlt habe, sei noch im marktüblichen Rahmen gewesen. Für die Studentenbuden auf dem früheren Kasernengelände dagegen habe Lehmann in der Gesamtschau laut Gutachter insgesamt deutlich zu wenig bezahlt, einen Preis unter Marktwert. Und zwar so deutlich darunter, dass dies auch von einem normalen Käufer hätte erkannt werden können. Wie die Kammer diese Einschätzung abschließend wertet, wird die Öffentlichkeit aller Voraussicht nach am Freitag, den 2. August, ab 9 Uhr erfahren, wenn das Urteil verkündet werden soll.

Mit Lehmann ist am Landgericht Ingolstadt noch der Vertreter eines Bauträgers angeklagt

Mit Lehmann sitzt noch der Vertreter eines Bauträgers wegen Bestechung auf der Anklagebank (Komplex Sebastianstraße). Das Verfahren gegen die dritte Angeklagte (Bestechung), die Witwe eines weiteren, inzwischen verstorbenen, Bauträgers war im Laufe des Prozesses gegen eine Geldauflage vorläufig eingestellt worden.

Themen Folgen