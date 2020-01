vor 25 Min.

Ingolstadts schwarze Kunst der Gießerei

Das Stadtmuseum beschäftigt sich mit der Gießereigeschichte der Stadt. Wo einst eine der wichtigsten Industrien war, soll bald ein Museum einziehen

Von Manfred Dittenhofer

Ingolstadt Bereits lange vor der Automobilindustrie war Ingolstadt eine Stadt mit einem weltweit agierenden und für Bayern äußerst wichtigen Unternehmen. Statt Automobile wurden vor 110 Jahren Kanonen hergestellt. Ingolstadt wurde zum Zentrum der bayerischen Rüstungsindustrie.

Die Gießereiindustrie in Ingolstadt gab es seit 1885

Los ging es mit der Gießereiindustrie in Ingolstadt schon 1885. Damals wurden die Augsburger Geschützgießerei und die bereits seit 1874 in Ingolstadt bestehende Geschoßfabrik zur K.B. Geschützgießerei und Geschoßfabrik zusammengelegt. Mit der Demilitarisierung 1918 wurde auf zivile Produkte wie Guss- und Stapelarmaturen umgestellt. 1920 wurde der Betrieb in die Deutsche Werke AG Berlin eingegliedert und die Produktion auf Spinnereimaschinen erweitert, was 1925 in die Deutsche Spinnereienmaschinenbau AG Ingolstadt mündete.

Diese Kranpfanne ist noch eine der kleineren. Gerd Riedel erzählt, dass diese ausgestellt ist, weil nur sie durch die Tür zum Ausstellungsbereich passte. In solchen Pfannen wurde das flüssige Eisen an Kränen durch die Halle transportiert. Bild: Manfred Dittenhofer

Es folgten weitere Übernahmen, Verkäufe und Umfirmierungen, bis das Unternehmen 1971 in Schubert & Salzer Maschinenfabrik AG Ingolstadt umbenannt wurde und ab 1992 Rieter Ingolstadt Spinnereimaschinenbau AG hieß. Doch auch Rieter ist inzwischen Geschichte.

Das Ingolstädter Stadtmuseum konnte das Firmenarchiv von Rieter übernehmen

Das Stadtmuseum konnte jedoch das umfangreiche Firmenarchiv des Traditionsunternehmens übernehmen. Darunter viele Baupläne, Karten und vor allem sehr hochwertige Fotografien. „Das ist vor allem für unser Archiv ein Schatz“, erzählt Gerd Riedel vom Stadtmuseum.

Diese Gussform enthält drei Krümmer, Bauteile zwischen Motor und Abgasanlage. Nach dem Guss gingen die Teile zum Putzer und wurden von diesem feinbearbeitet. Bild: Manfred Dittenhofer

Es wird noch lange dauern, bis das Firmenarchiv gänzlich gesichtet ist. Trotzdem ist es dem Stadtmuseum wichtig, seine Errungenschaften zeitnah in einer Sonderausstellung zu zeigen, die sich mit der Geschichte der Gießerei in Ingolstadt und mit den unterschiedlichen Berufen und den Produkten beschäftigt. Vier Zeitzeugen haben kräftig mitgeholfen, die Ausstellung auf die Beine zu stellen. Erich Maßl, Hippolyth Forster, Siegfried Wittmann und Manfred Seitz waren noch als Gießer, Former und Putzer in der Gießerei beschäftigt. Sie standen Rede und Antwort.

Hochauflösende Glasplattenaufnahmen zeigen das Treiben in der Gießerei. Ausstellungsstücke wie eine Kranpfanne, Tauchglocken zum Zuführen von Magnesium in das flüssige Eisen oder ein Schutzanzug entführen den Besucher in die Zeit der Gießerei. Die Ausstellung im Stadtmuseum Ingolstadt ist noch bis 1. März zu sehen.

Mehr Informationen über das Stadtmuseum Ingolstadt und zur Sonderausstellung gibt es unter www.ingolstadt.de/stadtmuseum





Das Gießereigelände Das ehemalige Gießereigelände (oder auch Schubsa-Gelände) gegenüber des Schlosses ist seit vielen Jahren eine Baustelle. Das große Areal lag jahrzehntelang brach, jetzt soll es wieder belebt werden. Die angrenzende Technische Hochschule (THI) sowie die Audi Akademie haben bereits Gebäude errichtet. Die THI will ihren Campus auf dem Gelände in den kommenden Jahren noch erweitern. Das digitale Gründerzentrum Brigk soll ins historische Kavalier Dalwigk und einen neuen Anbau einziehen, ein umstrittenes Hotel- und Kongresszentrum wächst gerade in die Höhe. Bauherr ist die städtische Tochtergesellschaft IFG. Seit 2015 wird die ehemalige Gießereihalle, eine der wenigen noch erhaltenen Industriearchitekturen des 19. Jahrhunderts, nach den Plänen des Architekturbüros Querkraft umgebaut und instandgesetzt. Hier soll das städtische Museum für Konkrete Kunst (MKK) und Design eine neue Heimat finden. Die Kosten für die Sanierung und den Bau des Museums liegen aktuell bei 33 Millionen Euro. Mit einer Umgestaltung der Roßmühlstraße und der Öffnung des Feldkirchener Tors am Neuen Schloss soll das Gießereigelände künftig enger an die Innenstadt angebunden werden.