vor 33 Min.

Ingolstädter Jubiläumsbaby kommt im Krankenwagen zur Welt

2499 Babys sind heuer im Ingolstädter Klinikum geboren worden. Das 2500. Baby hatte es dann ganz besonders eilig: Sebastian kam noch im Krankenwagen auf die Welt.

Der kleine Sebastian aus Baar-Ebenhausen ist ein ganz besonderes Baby. Nicht nur, dass das Ingolstädter Klinikum mit ihm die 2500. Geburt in diesem Jahr feieren konnte. Das Baby hatte es auch ganz besonders eilig und wollte nicht bis zum Kreißsaal warten. Noch im Krankenwagen direkt vor der Notaufnahme ist er am 3. Dezember um 17.31 Uhr geboren worden. Gleich danach kam er mit seiner Mutter auf die Entbindungsstation des Klinikums und dort wurden beide vom Team Team der Frauenklinik um Professor Babür Aydeniz betreut und versorgt.

Der Weg durch den Ingolstädter Feierabendverkehr dauerte dem Baby zu lange

„Wir wollten an diesem Abend ins Klinikum fahren, alles war geplant. Dann ging es plötzlich früher los“, berichtet Mama Marion Schmid. Zusammen mit Hebamme Gabriele Schlesinger-Müller haben sich die werdenden Eltern schließlich entschieden, einen Krankenwagen für den Weg ins Krankenhaus zu rufen. „Ob wir es rechtzeitig in den Kreißsaal schaffen, war zu diesem Zeitpunkt fraglich. Wir wollten es aber versuchen, denn eine Hausgeburt war uns zu riskant“, erklärt Papa Christian Schmid. Knapp eine halbe Stunde dauerte die Fahrt von Baar-Ebenhausen, wo die Familie zu Hause ist, durch den Ingolstädter Feierabendverkehr bis ins Klinikum. So lange wollte das Jubiläumsbaby aber nicht warten. Kaum auf dem Klinik-Gelände angekommen, hat Marion Schmid ihr zweites Kind noch im Krankenwagen auf die Welt gebracht, unterstützt vom Vater, der Hebamme und der Rettungswagenbesatzung. Gleich danach ging es für die Eltern und das Neugeborene auf die Entbindungsstation des Klinikums. „Die Geburt ist ohne Komplikationen verlaufen, wenn auch an einem ungewöhnlichen Ort. Dennoch waren wir froh, im Fall der Fälle im Klinikum zu sein.“, sagt Marion Schmid. Der kleine Sebastian war mit einem Geburtsgewicht von 3240 Gramm und einer Größe von 52 Zentimetern rundum gesund und wohlauf. Bereits der erste Sohn der Familie, Johannes, war im Klinikum in Ingolstadt auf die Welt gekommen.

Die Geburt war auch für das Klinikum Ingolstadt außergewöhnlich

„Diese Jubiläumsgeburt war auch für uns außergewöhnlich“, so Professor Aydeniz, Direktor der Frauenklinik: „Wir freuen uns, dass sich die Familie erneut bewusst für das Klinikum als Geburtsort entschieden hat. Das bestätigt unseren Fokus auf eine familienorientierte und individuelle Betreuung, auf die wir im Klinikum besonders viel Wert legen.“

Im vergangenen Jahr waren im Klinikum 2807 Babys auf die Welt gekommen. In diesem Jahr rechnet das Krankenhaus mit rund 2700 Geburten und damit etwas weniger Babys als im Vorjahr. (nr/rilu)