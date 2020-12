vor 32 Min.

Ingolstädter Pflegestützpunkt auf der Zielgeraden

Für den Neuburger Standort gibt es bald einen neuen Vertrag

Bezirkstagspräsident Josef Mederer und Ingolstadts Bürgermeisterin Dorothea Deneke-Stoll haben gemeinsam mit AOK-Direktor Ulrich Resch und dem Vorstandsvorsitzenden der Audi-BKK, Gerhard Fuchs, die Weichen für die Gründung eines Pflegestützpunktes gestellt. Jetzt haben sie den dafür erforderlichen Stützpunktvertrag unterzeichnet.

Ziel ist es, dass der Pflegestützpunkt in Ingolstadt zum 1. April 2021 mit seiner Arbeit beginnen kann. Vor dem Beschluss des Stadtrats am 29. Oktober 2020 hatten die Stadt Ingolstadt, der Bezirk Oberbayern sowie die Kranken- und Pflegekassen den Vertrag und das Betriebskonzept abgestimmt.

Geplant ist, dass die Stadt den Pflegestützpunkt im Angestelltenmodell betreibt. Sie tritt damit als alleiniger Anstellungs- und Betriebsträger auf. Untergebracht wird der Pflegestützpunkt in zentraler Lage im Bürgerhaus der Stadt – im sogenannten Neuburger Kasten in der Fechtgasse. Erklärtes Ziel sei es, so die Unterzeichner, im Pflegestützpunkt umfassend und unabhängig zu beraten sowie die Vielzahl der Beratungsangebote vor Ort zu vernetzen und bestehende Ressourcen zu nutzen.

Der Pflegestützpunkt soll eine Anlaufstelle sein für alle Menschen, die Fragen haben rund um das Thema Pflege. Dort gibt es künftig eine neutrale, unabhängige und kostenlose Beratung aus einer Hand.

Der Pflegestützpunkt Ingolstadt wurde auf der Basis des neuen bayerischen Rahmenvertrages verhandelt. Die Kosten übernehmen zu zwei Dritteln die Pflege- und Krankenkassen. Das verbleibende Drittel teilen sich jeweils zur Hälfte die Stadt Ingolstadt und der Bezirk Oberbayern.

Darüber hinaus wurde für den im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen bereits bestehenden Pflegestützpunkt ein neuer Vertrag verhandelt, der in Kürze ebenfalls unterzeichnet wird, heißt es in einer Mitteilung des Bezirks. Zum 1. Januar 2021 ist dort der Wechsel vom Kooperations- zum Angestelltenmodell geplant. Damit ist der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen künftig alleiniger Anstellungs- und Betriebsträger. Der Pflegestützpunkt befindet sich im Geriatriezentrum Neuburg in der Bahnhofstraße 107 in Neuburg. (nr)

