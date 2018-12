vor 33 Min.

Ingolstädter Polizei sucht nach Imbiss-Einbrechern

Am Sonntag brachen zwei Unbekannte in einen türkischen Imbiss in Ingolstadt ein. Sie machten kaum Beute, wurden aber von einer Kamera gefilmt.

Am vergangenen Sonntag, 23. Dezember, gegen 2.30 Uhr brachen zwei bislang unbekannte Täter in einen türkischen Imbiss an der Gaimersheimer Straße in Ingolstadt ein. Die Einbrecher traten in den frühen Morgenstunden laut Polizei zunächst die Eingangstür des Bistros ein und machten sich dann an der elektrischen Kasse zu schaffen. Ihre Versuche, die Kasse mitzunehmen, scheiterten jedoch, sodass sie bereits kurze Zeit später mit nur geringer Beute die Flucht antraten.

Eine Videokamera filmte die beiden Männer bei ihrer Tat

Anhand der Videoaufzeichnung kann die Kleidung der Täter wie folgt beschrieben werden: Beide trugen eine dunkle Hose und eine Jacke beziehungsweise einen Pullover mit rotem Stoff im Schulter- und Kapuzenbereich. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die zur Aufklärung der Tat beitragen können, sich unter der Nummer 0841/9343-0 zu melden. (nr)

