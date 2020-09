vor 59 Min.

Ingolstädter Polizisten holen 70-Jährigen ins Leben zurück

Erfolgreiche Wiederbelebung: In Ingolstadt waren Streifenbeamte zur rechten Zeit am rechten Ort.

Ein Mann aus Wolnzach lag regungslos auf einem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in Ingolstadt. Mehrere Passanten standen in der Nähe - doch erst die Streifenbeamten halfen.

Zur richtigen Zeit am richtigen Ort war ein Streifenteam der Polizeiinspektion Ingolstadt, das am Montagmittag erfolgreich eine Reanimation durchführte. Die Beamten waren winkend auf einen Mann aufmerksam gemacht worden, der leblos auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Godramsteiner Straße in Ingolstadt lag.

Nach einigen Minuten Wiederbelebung durch die Ingolstädter Polizeibeamten gab der 70-Jährige wieder Lebenszeichen von sich

Die Beamten begannen unmittelbar mit Wiederbelebungsmaßnahmen – und ihre Bemühungen zeigten Wirkung! Nach einigen Minuten gab der Patient wieder Lebenszeichen von sich und wurde durch den nachrückenden Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gefahren. Die Ingolstädter Polizei, heißt es in dem Pressemitteilung, wünscht dem 70-jährigen Wolnzacher gute Besserung und eine hoffentlich schnelle Genesung.

Traurig: Auf dem Parkplatz rings um den Kollabierten befanden sich beim Eintreffen des Streifenteams zahlreiche Passanten, kein einziger jedoch leistete erste Hilfe. Die Polizei appelliert daher an alle Bürger, in solchen Situationen unbedingt erste Hilfe zu leisten. (nr)