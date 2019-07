vor 34 Min.

Ingolstädter schlägt mit Maurerhammer auf einen Mann ein

Nur mit viel Glück ist ein 56-Jähriger aus Ingolstadt der Attacke eines 21-Jährigen entkommen. Der griff den Ingolstädter in einer Spielothek mit einem Maurerhammer an.

Als "überfallartigen Angriff" bezeichnet die Polizei das, was sich am Mittwoch gegen 16.30 Uhr in einer Spielothek an der Krumenauerstraße in der Nähe des Klinikums zugetragen hat. Ein 21-Jähriger kam in die Spielothek und steuerte sofort auf einen 56-Jährigen zu, den er mehrmals mit der Faust ins Gesicht schlug. Anschließend zog er einen Maurerhammer aus seiner Tasche und verfolgte damit sein Opfer, das inzwischen versucht hatte, zu flüchten. Der Mann fiel auf der Flucht allerdings hin und der 21-jährige Angreifer versuchte, mit dem Hammer auf den am Boden liegenden Mann einzuschlagen. Einer der Schläge verfehlte dabei nur knapp den Kopf des Mannes. Da das Opfer aber allen Schlägen ausweichen konnte, wurde es nur leicht verletzt. Als die Polizei kam, stellte sich heraus, dass der 21-jährige Angreifer aus Ingolstadt auch ein Küchenmesser in seiner Tasche dabei hatte. Der Grund für den Angriff ist noch nicht bekannt, die beiden Männer kannten sich allerdings. (nr)

