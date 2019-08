vor 38 Min.

Ingolstädter stößt Lebensgefährtin vom Balkon

51-jähriger dreht bei einer Auseinandersetzung durch. Opfer bricht sich den Unterschenkel. Richter ordnet vorläufige Festnahme an.

Auslöser war ein heftiger Streit: Ein 51-jähriger Ingolstädter drehte am Montagabend im Zuge einer Auseinandersetzung mit seiner Lebensgefährtin völlig durch und stieß die 40-Jährige vom Balkon der gemeinsamen Wohnung in einem Mehrfamilienhauses in der Weißenhornstraße. Die Frau wurde dabei schwer verletzt. Die Kriminalpolizei Ingolstadt ermittelt wegen Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts, der Mann kam in Haft.

Ingolstädter schubst Partnerin aus dem 1. Stock

Nach Polizeiangaben soll der Mann seine Partnerin gegen 20.45 aus dem 1. Stock geschubst haben. Das Opfer wurde vor Ort notärztlich versorgt und anschließend im Klinikum Ingolstadt wegen eines Unterschenkelbruchs operiert. Der Täter wurde noch am Abend vorläufig festgenommen und am Dienstagnachmittag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ingolstadt dem Ermittlungsrichter wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts vorgeführt. Der Richter ordnete die Untersuchungshaft des vorläufig Festgenommenen an.

Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 0841/9343-0 bei der Polizei zu melden. (nr)

Themen Folgen