vor 59 Min.

Ingolstädter verdienen am meisten

Nirgendwo in Deutschland verdienen Arbeiter und Angestellte soviel wie in Ingolstadt. Bei den Landkreisen drumherum schauen die Zahlen anders aus.

Wie unterscheiden sich die Entgelte regional, nach Geschlecht und nach Alter? Zahlt sich eine Qualifizierung aus? Die aktuelle Entgeltanalyse der Statistik der Bundesagentur für Arbeit (Stand 31. Dezember 2017) beleuchtet den Verdienst in vielen Facetten. Herangezogen wird der Bruttoverdienst von Vollzeitbeschäftigten.

Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen verdienen Männer über 600 Euro mehr als Frauen

Bemerkenswert ist, dass in Ostdeutschland Frauen einen um 56 Euro höheren Verdienst erzielen als Männer, in Westdeutschland ist er dagegen um 539 Euro niedriger als bei den männlichen Kollegen. Im Stadtgebiet Ingolstadt verdient das „starke Geschlecht“ laut der örtlichen Arbeitsagentur 1791 Euro mehr. Dieser Trend setzt sich – wenn auch abgemildert – in den Landkreisen Eichstätt (695 Euro), Neuburg-Schrobenhausen (616 Euro) und Pfaffenhofen (624) fort. „Gründe für diese Differenz gibt es viele. Zum einen arbeiten Frauen überproportional oft in schlechter bezahlten, typischen „Frauenberufen“ wie beispielsweise dem Friseurhandwerk, im sozialpflegerischen Bereich oder im Service. Außerdem übernehmen sie seltener Führungspositionen, legen eine Babypause ein oder sind länger in Teilzeit tätig“, erklärt Astrid Kutz, Geschäftsführerin Operativ der Agentur für Arbeit Ingolstadt. Im Vergleich der Bundesländer wird das höchste Entgelt in Hamburg erzielt, gefolgt von Baden-Württemberg. Bayern liegt an fünfter Stelle im Ländervergleich. Hier verdienen Vollzeitbeschäftigte in Ingolstadt, in Erlangen sowie im Landkreis München mit einem Einkommen von mehr als 4000 Euro am meisten.

Nirgendwo ist der Verdienst höher als in Ingolstadt

In Ingolstadt ist der Verdienst mit 4635 Euro sogar deutschlandweit am höchsten, die Stadt Erlangen erreicht Platz drei, die Stadt München Platz sieben. Somit sind drei bayerische Kommunen unter den Top-10 im Bund. In den Kreisen der Region liegen die mittleren Einkommen bei 3219 Euro (Landkreis Eichstätt), 3209 Euro (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) und 3282 Euro (Landkreis Pfaffenhofen). Der regionale Vergleich der Statistiker zeigt auch, dass der Verdienst Vollzeitbeschäftigter in Westdeutschland mit 3339 Euro noch immer deutlich über dem durchschnittlichen Entgelt in Ostdeutschland (2600 Euro) liegt. „Lohnend ist geschlechterübergreifend immer eine Aus- und Weiterbildung. Eine abgeschlossene Berufsausbildung ist nicht nur die beste Arbeitslosenversicherung, sie ist auch ein Garant für einen besseren Verdienst. So verdienen in Bayern sozialversicherungspflichtige Vollzeitbeschäftigte mit einem Berufsabschluss rund ein Viertel mehr als ihre ungelernten Kollegen – im Stadtgebiet Ingolstadt beinahe das Doppelte“, ergänzt Astrid Kutz. (nr)

