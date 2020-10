17:56 Uhr

Ins Bürgerhaus Neuburg zieht wieder Leben ein

Nach einer sechsmonatigen Corona-Pause ist das Bürgerhaus Am Schwalbanger wieder geöffnet. Der Treff entlastet berufstätige Eltern und unterstützt Kinder im Grundschulalter.

„Die Kinder kommen gerne ins Bürgerhaus“ erzählt Stadtteilmanager Jürgen Stickel. Wenige Minuten nachdem der Schulgong in der Grundschule Am Schwalbanger ertönt, geht auch schon die Türe im Bürgerhaus auf und die ersten Kinder kommen herein.

Nachdem die Hausschuhe angezogen und die Hände gewaschen sowie desinfiziert sind, fragt Projektleiterin Jeanette Knöferl, wie der Vormittag in der Schule war und welche Hausaufgaben auf dem Programm stehen. „Wir legen viel Wert auf ein familiäres Miteinander“, sagt Stickel. Nun heißt es Ankommen, Ausruhen und Spielen. „Wenn alle Kinder da sind, werden die Hausaufgaben gemacht. Anschließend gestalten wir die freie Zeit am Nachmittag sinnvoll: von kreativen Angeboten, über Gesellschaftsspiele bis hin zu Outdoor-Aktionen.

Hausaufgabenbetreuung im Bürgerhaus am Schwalbanger

Sechs Monate mussten die Kinder coronabedingt ohne die Hausaufgaben- und Freizeitbetreuung auskommen. Mitte September ging es dann endlich wieder los. Die 42-jährige Stadtteilbewohnerin Jeanette Knöferl leitet seit zwei Jahren den offenen Treff für Grundschüler. Gemeinsam mit ihrem Team von ehrenamtlichen Helfern wird der Bedarf an Betreuung von Kindern im Grundschulalter nach Schulschluss gedeckt. Hierzu wird eng mit der Schulleitung und der Jugendsozialarbeit an der Schwalbangerschule zusammengearbeitet. Im Bürgerhaus können sich die Kinder treffen, austauschen, unterstützen und voneinander lernen. „Unsere Aufgabe liegt in der Begleitung und Anleitung der Kinder. Für die Vollständigkeit der Hausaufgaben sowie die Lernkontrolle und Unterrichtsvorbereitung sind die Eltern aber selbst verantwortlich. Wir bieten Hilfe und Unterstützung an, jedoch keine Nachhilfe“, erklärt Knöferl.

Aufgrund der Corona-Pandemie findet das Angebot gegenwärtig nur eingeschränkt statt. Statt wie im vergangenen Schuljahr 25, dürfen aktuell nur zehn Kinder die Betreuungsmöglichkeit annehmen. Das „offene“ Konzept musste einer festen Gruppe weichen. „Wir sind nicht mehr so flexibel wie vor der Corona-Pandemie“, sagt Knöferl.

Ehrenamtliche für das Bürgerhaus am Schwalbanger gesucht

Und wer nimmt an der Hausaufgaben- und Freizeitbetreuung teil? „Zum einen haben wir Kinder, deren Eltern berufstätig sind, zum anderen Kinder aus Familien mit sprachlichen Defiziten.“ Wie bunt der Stadtteil Schwalbanger ist, zeigt ein Blick auf die Statistik. Rund 80 Prozent der Kinder haben laut der Projektleiterin einen Migrationshintergrund. So auch die siebenjährige Lemar. Die Familie der Zweitklässlerin stammt aus Palästina und ist 2013 nach Deutschland gekommen. „Ich bin als Busfahrer tätig und meine Ehefrau kann aufgrund fehlender Sprachkenntnisse unserer Tochter bei den Hausaufgaben nicht so helfen, wie sie es benötigt. So kann sich Lemar auch besser integrieren“, erklärt Papa Rami Abu Ula.

Nadine Iblher und ihr Ehemann Karl sind ebenfalls beide berufstätig. „Wir sind sehr froh, dass es das Angebot im Bürgerhaus gibt. Es ist doch eine tolle Sache, so ein niederschwelliges Angebot direkt vor der Haustüre zu haben. Unser Jakob, der in die 1. Klasse geht, fühlt sich sehr wohl hier.“ Und auch die achtjährige Adriana, die bereits in die 3. Klasse geht, kommt gerne ins Bürgerhaus, während Mama und Papa in der Arbeit sind.

„Wir sind immer auf der Suche nach fleißigen Helfern, die sich für ein oder zwei Stunden am Tag ehrenamtlich engagieren möchten“, sagt Knöferl. Auch über Lebensmittel- und Sachspenden freuen sich alle. (nr)

