Integrationsbegleiter gesucht

Das Landratsamt sucht wieder Integrationsbegleiter. Am Donnerstag findet eine Infoveranstaltung statt.

Von Dorothee Pfaffel

Haben Sie ein großes Herz? Sind Sie weltoffen und hilfsbereit? Wenn Sie diese Fragen mit „Ja!“ beantworten können, dann sind Sie nach Ansicht von Emmy Böhm, Leiterin des Ausländeramts am Landratsamt in Neuburg, genau der oder die Richtige, um ehrenamtlicher Integrationsbegleiter zu werden. Am Donnerstag, 8. Oktober, um 18 Uhr findet im Großen Sitzungssaal des Landratsamts Neuburg-Schrobenhausen wieder ein Informationsabend statt. Dann werden nicht nur bereits aktive Begleiter zum Thema „Einfluss von Kultur auf verbale und nonverbale Kommunikation“ geschult. Auch, wer neu Interesse an diesem Ehrenamt hat, kann vorbeischauen, sich informieren und anschließend selber Integrationsbegleiter werden. Die Gruppe braucht Unterstützung.

Schon seit 2014 gibt es eine hauptamtliche Integrationslotsin am Landratsamt, inzwischen sind es drei Frauen, die sich 1,25 Stellen teilen. Die hauptamtlichen Lotsen dienen dabei als Ansprechpartner für die ehrenamtlichen, sie sind quasi die Schnittstelle zwischen Migranten und Behörden. Ehrenamtliche Integrationsbegleiter gibt es mittlerweile 42, 2016 etwa waren es erst 15. Darunter sind auch einige, denen einst selbst geholfen wurde und die diese Unterstützung jetzt anderen zuteil werden lassen wollen, erzählt Emmy Böhm.

Neuburg und Umgebung: Der Bedarf an Integrationsbegleitern ist da

Für sechs Familien werden aktuell Begleiter gesucht, sagt sie. Die Integrationsbegleiter sollen vor allem Hilfe zur Selbsthilfe leisten. Das heißt zum Beispiel, Unterstützung bei Behördengängen, bei der Job- und Wohnungssuche. Wie viel Zeit der Ehrenamtliche in seine Aufgabe stecken kann oder will, bleibt ihm selbst überlassen, erklärt Böhm. Und sie betont, dass man kein schlechter Mensch sei und kein schlechtes Gewissen haben müsse, wenn man nicht so viel Zeit investieren kann oder doch merkt, dass man wieder aufhören möchte beziehungsweise einen Fall übernommen hat, bei dem man nicht weiterkommt. Die Leiterin des Ausländeramts weist auch noch auf etwas anderes hin: Fremdsprachenkenntnisse seien bei Integrationsbegleitern nicht erforderlich, obwohl 110 verschiedene Nationalitäten im Landkreis vertreten seien. Notfalls werde ein Dolmetscher eingesetzt.

Es geht nicht immer ohne Probleme, gibt Böhm zu, aber „im Großen und Ganzen läuft es gut“. Integrationsbegleiter arbeiten zwar ehrenamtlich, trotzdem bekommen sie etwas zurück, findet die Leiterin des Ausländeramts: „ein Stück Familie, Freundschaft und wahnsinnige Dankbarkeit“.

Infoabend in Neuburg: So melden Sie sich an

Das Landratsamt beziehungsweise die hauptamtlichen Lotsen lassen die Integrationsbegleiter nicht alleine – das ist Böhm wichtig. Es gibt einen regelmäßigen Austausch und Weiterbildungen, wie die Veranstaltung am Donnerstag. Emmy Böhm hofft, dass viele Interessierte kommen.

Zum Infoabend mit einem Vortrag von Annette Eichhorn-Wiegand ist eine Anmeldung erforderlich, entweder telefonisch unter 08431/57476 oder per Mail an integrationshelfer@neuburg-schrobenhausen.de





