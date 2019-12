18.12.2019

Internationale Vielfalt auf dem Teller

Kochabend Beim gemeinsamen Zubereiten der Speisen lernen sich die Integrationshelfer des Landkreises besser kennen. Was in lockerer Atmosphäre am Buffet mit den Frauen passiert

Neuburg-Schrobenhausen Der Duft exotischer Gewürze vermischt sich mit einer karibischen Kokosnote und dem typischen Aroma deutscher Hausmannskost. Wenn in der Küche der Paul-Winter-Schule in Neuburg Köstlichkeiten aus aller Welt zubereitet werden, dann sind leidenschaftliche Hobbyköche mit internationaler Erfahrung am Werk. „Vielfalt im Topf“ lautete das Motto des kulinarischen Abends, den die Integrationslotsen des Landratsamtes gemeinsam mit ehrenamtlichen Integrationsbegleitern aus dem Landkreis veranstalteten. Die Teilnehmer stammten aus Deutschland, Syrien, dem Iran, der Dominikanischen Republik, Serbien und Bosnien.

Nach dem erfolgreichen Auftakt im vergangenen Jahr fand der Kochabend diesen Dezember eine Fortsetzung: „Unser Ziel ist es, dass unsere Integrationsbegleiter in lockerer Atmosphäre miteinander ins Gespräch kommen und andere Kulturen kennenlernen. Und wo geht das besser, als beim Kochen?“, fragte Nicole Rohleder, die als Integrationslotsin gemeinsam mit ihren Kolleginnen Susanne Beck und Alda Kero die Ehrenamtlichen berät und koordiniert. Ihnen ist es wichtig, dass sich die Integrationsbegleiter miteinander vernetzen, „denn sie setzen sich bei der Unterstützung von Flüchtlingen oft mit ähnlichen Fragen auseinander. Wenn sie sich darüber austauschen können, ist das für alle Seiten sehr hilfreich.“

Während die Speisen schmorten, wurde aber nicht nur über die Arbeit im Ehrenamt gesprochen, sondern natürlich auch über das Essen. Dabei schauten sich die Köche gegenseitig über die Schultern, naschten und gaben ihre Familienrezepte weiter, darunter arabische Köstlichkeiten wie Kötta und Kubbe, deutschen Pichelsteiner-Eintopf, italienische Lasagne, serbische Gibanica-Pita, karibischer Milchreis und bosnischer Strudel. Am Ende trugen die Köche ihre Gerichte zu einem verlockenden, internationalen Buffet zusammen. Der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen sucht laufend ehrenamtliche Integrationsbegleiter – natürlich nicht nur fürs Kochen. Ehrenamtliche Integrationsbegleiter unterstützen bleibeberechtigte Menschen aus den verschiedensten Ländern in allen Bereichen des täglichen Lebens und helfen dabei, hier in Deutschland heimisch zu werden und Heimat zu finden.

Kontakt Interessenten melden sich bei der Koordinierungsstelle des Landratsamtes unter der Telefonnummer 08431/57476 oder per E-Mail unter integrationshelfer@lra-nd-sob.de.

