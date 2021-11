Dr. Shahram Tabrizi über das Impfen: „Das ist Akkordarbeit hier“

Ein Impfzentrum ist keine Taschenlampe, die man einfach anknipsen kann, wenn man gerade Licht braucht. Das Impfzentrum in Schrobenhausen ist zwar nicht wie das in Neuburg abgebaut worden. Trotzdem war es schwierig, die Kapazitäten hochzufahren, weil es an Personal fehlt.

Foto: vifogra