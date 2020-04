Interview: Guter Schlaf muss nicht teuer sein

Plus Fachmann Peter Segeth verrät, worauf Paare im Schlafzimmer achten sollten und welchen Einfluss die Corona-Krise auf das Bettengeschäft haben könnte.

Wir dürfen nicht raus, sollen keine Menschen treffen. Im Home Office könnte man sich ganz leicht mittags mal aufs Ohr hauen... Was liegt in Zeiten von Corona näher als ein kleines – oder größeres – Schläfchen? Wir haben mit einem Experten aus Neuburg gesprochen, der mehr als 40 Jahre in der Betten-Branche tätig war: Peter Segeth.

Herr Segeth, es gibt Leute, die können selbst im Stehen schlafen. Doch klassischerweise braucht man dafür ein Bett mit Matratze, Zudecke und Kissen. Was hat sich hier im Laufe der Zeit verändert?

Peter Segeth: Bei der Matratze geht der Trend eindeutig zu softeren, weicheren, wir sagen „punktelastischen“ Modellen. Die Matratzen sind höher, mit mehr Einsinktiefe. Früher hieß es: hart schlafen. Jetzt will man Komfort. Ein großer Fortschritt war die Unterfederung, also der Lattenrost. Da gab es in den letzten 20 Jahren eine deutliche Weiterentwicklung.

Was meinen Sie damit? Was hat sich genau getan?

Segeth: Matratze und Lattenrost sollen miteinander harmonieren, sie bilden zusammen ein Schlafsystem. Auch der orthopädische Aspekt spielt dabei eine immer größere Rolle. Und: Viele Leute wollen heutzutage einen Lattenrost, der elektronisch verstellbar ist, damit sie sich im Bett in eine „Relaxposition“ bringen können. Früher gab es das nur bei Krankenbetten. Die Schlafzimmertür war stets geschlossen, weil dahinter nur Unanständiges passiert ist... (lacht). Aber mit der Entwicklung der Flachbildschirme hielt der Fernseher Einzug ins Schlafzimmer. Es wurde zum Wohnraum, in dem man es sich auch tagsüber gerne mal gemütlich macht.

Wie ist es bei den Bettgestellen? Boxspringbetten scheinen gerade schwer in Mode zu sein...

Segeth: Boxspringbetten liegen auf jeden Fall im Trend. Neu sind sie aber nicht. Ansonsten geht der Trend zu Massivholzbetten, weg vom billigen Spanholz oder Sperrholz. Die Leute legen mehr Wert darauf, was Vernünftiges zu kaufen, aus Naturholz, zum Beispiel Zirbenholzbetten mit ätherischen Ölen.

Wie sieht es bei Decken und Kissen aus?

Segeth: Der Trend geht zu mehreren Zudecken. Man hat nicht mehr eine fürs ganze Jahr, sondern drei bis vier verschiedene, je nach Jahreszeit: eine dicke Zudecke für den Winter, eine für den Übergang und ein leichtes Sommerbett. Bei den Kissen ist eine Zunahme an orthopädischen Kissen spürbar, also Formkissen, die die Halswirbelsäule stützen und die Schulterpartie entlasten. Wichtig dabei ist, dass Kissen und Matratze zusammenpassen. Es gibt mehrere Kategorien von Kissen: Federkissen, Kissen mit synthetischer Füllung für Allergiker, Schaumstoffkissen und Biokissen, zum Beispiel aus Wolle.

Sind Federkissen denn noch zeitgemäß? Rufen sie nicht Naturschützer auf den Plan?

Segeth: Die Leute fragen nach wie vor nach Federkissen. Es gibt jetzt Tierwohllabels, mit denen man sogar nachvollziehen kann, von welcher Gans die Federn kommen. Im hochwertigen Bereich ist ein Daunenbett immer noch das Non-plus-ultra.

Was ist mit der Schlafposition? Hat die sich verändert?

Segeth: Ich glaube nicht. Da fällt mir ein alter Spruch ein: Als Kind liegt man auf dem Bauch, wenn sie dich eingraben auf dem Rücken und dazwischen, da dreht man sich...

Muss guter Schlaf teuer sein?

Segeth: Nein. Der Preis ist nicht entscheidend. Wenn einer keine Probleme hat, dann kann er auch auf einer billigen Matratze super schlafen. Wer Probleme hat, geht in den Fachhandel und holt sich eine Beratung. Die Lösung kann dann immer noch eine einfache Matratze sein, aber auch eine ganz spezielle, die teurer ist.

Schlafen die Menschen heutzutage generell schlechter?

Segeth: Nein. Vor 30 Jahren waren aber die Probleme andere. Da hieß es: Mit tut die Hüfte weh, mir schläft der Arm ein... Inzwischen sind die Probleme von der Lendenwirbelsäule in die Halswirbelsäule gewandert. Die Menschen haben Verspannungen im „G’nack“. Das ist den Arbeitsplätzen geschuldet.

Peter und Angelika Segeth haben ihr Geschäft „Betten Lierheimer“ nach vielen Jahren Arbeit 2018 übergeben. Bild: Claudia Stegmann

Was ist, wenn sich zwei Menschen ein Bett teilen? Worauf sollten sie achten?

Segeth: Das Bett sollte trotzdem zwei getrennte Unterfederungen haben, also zwei Lattenroste. In der Regel wird man auch zwei verschiedene Matratzen brauchen, weil Statur und Schlafbedürfnisse unterschiedlich sind. Am gesündesten wären eigentlich getrennte Schlafzimmer. Das bietet für beide den höchsten Komfort. Denn der eine schläft lieber mit Fenster zu, der andere mit Fenster offen. Der eine will es ganz dunkel, der andere braucht ein bisschen Licht. Getrennte Schlafzimmer sind auch bei Eheleuten nichts Ungewöhnliches.

Haben Sie Tipps für einen besonders erholsamen Schlaf? Was machen Sie selbst vor dem Schlafengehen, Herr Segeth?

Segeth: Ich schaue Fernsehen, lesen finde ich anstrengend. Aber das ist sehr individuell. Der eine macht noch einen kurzen Spaziergang vor dem Einschlafen oder hört Musik. Der andere trinkt eine warme Milch mit Honig. Das wäre nichts für mich, ein Glas Rotwein schon eher. Das muss jeder für sich selbst herausfinden. Man sollte aber nicht ins Bett gehen, wenn man nicht müde ist. Das ist kontraproduktiv.

Welche Rolle spielt die Einrichtung des Schlafzimmers?

Segeth: Das hängt davon ab, wie empfänglich man für äußere Eindrücke ist. Generell gilt: Es sollte nicht viel im Schlafzimmer herumstehen – auch aus hygienischen Gründen. Wichtig ist, dass man sich in seinem Schlafzimmer wohlfühlt.

Ist es besser durchzuschlafen oder in Etappen? Oder mal ein Mittagsschläfchen im Home Office...

Segeth: Das ist Typsache. Ich mache gerne 20 Minuten Mittagsschlaf, meine Frau hingegen kommt überhaupt nicht mehr in die Gänge, wenn sie sich mittags hinlegt. Das muss man ausprobieren. Unabhängig davon sollte man in der Nacht sechs bis acht Stunden am Stück schlafen.

Sie haben von 1976 bis 2018 mit ihren Schwiegereltern und ihrer Frau das Bettengeschäft Lierheimer geführt. Gab es in dieser Zeit irgendwelche skurrilen Aufträge?

Segeth: Wir haben mal eine achteckige Matratze für ein Boot ans Mittelmeer geliefert. Und einmal mussten wir innerhalb von 48 Stunden ein Hotel mit über 130 Matratzen ausstatten, weil die asiatischen Gäste nicht in Doppelbetten schlafen wollten und sonst ihre Buchung storniert hätten. Ich habe auch mal ein Angebot für einen Swingerclub gemacht...

Hat die Corona-Krise einen Einfluss auf das Bettengeschäft?

Segeth: Hm... Die Menschen müssen ja jetzt viel zuhause bleiben... Vielleicht brauchen wir in neun Monaten plötzlich ganz viele Kinderbetten...

Über Peter Segeth:

Peter Segeth wurde 1957 in Neuburg geboren. Eigentlich ist er gelernter Werkzeugmacher. Doch durch die Ehe mit Angelika Lierheimer, deren Vater Harold Lierheimer 1955 das Bettengeschäft Lierheimer in Neuburg gegründet hatte, heiratete Segeth 1976 in die Betten-Branche ein. Er absolvierte eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann. Nach dem Tod von Harold Lierheimer 1987 übernahmen Angelika und Peter Segeth die Führung des Bettengeschäfts. Im Sommer 2018 übergaben sie das „Betten Lierheimer“ an den Neuburger Ralf Kordetzky, der seit 2004 das Bettenstudio „Schlaf gut“ betreibt.