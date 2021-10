Immobilien in der Region Neuburg: „Was verkauft wird, kann man kaum bezahlen“

Plus 33 Jahre lang war Theo Walter Vorsitzender von Haus und Grund Neuburg-Schrobenhausen. Nach seinem Rückzug spricht er über die Preisentwicklung auf dem Immobilienmarkt und das schlechte Image von Vermietern.

Herr Walter, Sie haben nach 33 Jahren das Amt als Vorsitzender von Haus und Grund Neuburg-Schrobenhausen abgegeben. Mit welchen Gefühlen?