Leila Schayegh zur Sommerakademie: "Ein niveauvoller Wettbewerb"

Plus Leila Schayegh ist zum vierten Mal Dozentin für Barockvioline an der Neuburger Sommerakademie. Den Teilnehmenden ihres Kurses bescheinigt sie ein hohes künstlerisches Potenzial.

Die Barockviolinistin Leila Schayegh ist einmal mehr als Dozentin für Alte Musik bei der Neuburger Sommerakademie aktiv und freut sich sowohl über das Niveau der Kursteilnehmer als auch über den interdisziplinären Austausch mit ihren namhaften Kollegen.