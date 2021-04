Inzidenz bleibt über 100: Jetzt gelten die strengeren Regelungen

In der gesamten Region 10 mit Ingolstadt und den Landkreisen Eichstätt, Pfaffenhofen und Neuburg-Schrobenhausen greifen ab Montag die schärferen Maßnahmen. Was das konkret bedeutet.

Neuburg-Schrobenhausen Auch wenn der Inzidenzwert laut Robert-Koch-Institut am Sonntag im Landkreis Neuburg– Schrobenhausen zurückgegangen ist (von 145,9 am Samstag auf 129,5): Ab heute, Montag, gelten wieder verschärfte Maßnahmen, die insbesondere die Geschäftswelt betreffen.

Für Sonntag wurden im Landkreis 14 Neuinfektionen gemeldet. Insgesamt sind damit 352 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Im Kreiskrankenhaus Schrobenhausen werden derzeit drei Coronaviruspatienten behandelt, zwei werden intensivmedizinisch betreut und beatmet. In der KJF-Klinik St. Elisabeth in Neuburg sind es derzeit neun bestätigte Covid-19-Patienten behandelt, von denen drei intensivmedizinisch betreut und beatmet werden.

Ab Montag gelten in Neuburg-Schrobenhausen wie in der gesamten Region 10 die verschärften Regelungen

Wegen der nach wie vor vom RKI berechneten Inzidenz über 100 gelten ab Montag in Neuburg Schrobenhausen wie auch in Ingolstadt und den anderen Landkreisen der Region 10 in Eichstätt und Pfaffenhofen die vom Gesundheits- und Wirtschaftsministerium verkündeten Rahmenbedingungen.

Was die neuen Maßnahmen in Ingolstadt sowie den Landkreisen Eichstätt, Pfaffenhofen und Neuburg-Schrobenhausen bedeuten

Einkaufen : Für Ladengeschäfte mit Kundenverkehr sind Terminshopping-Angebote (Click & Meet) zulässig. Dabei gilt zusätzlich die Vorlage eines aktuellen negativen Tests (maximal 48 Stunden alter PCR-Test oder maximal 24 Stunden alter Schnelltest). Die Abholung vorbestellter Waren in Ladengeschäften („Click & Collect“) ist auch ohne Test zulässig. Blumenfachmärkte, Gartenmärkte, Gärtnereien, Baumschulen, Baumärkte und Buchhandlungen werden wieder wie sonstige Geschäfte des Einzelhandels behandelt. Sie sind damit nur unter den Bedingungen zulässig, die für den übrigen Einzelhandel gelten. Schlangen und Menschenansammlungen vor Geschäften werden durch die Betreiber vermieden, indem sie feste Zeiträume für ihre Kunden anbieten.

- Präsenzunterricht in der Jahrgangsstufe 4 der Grundschulstufe, der Jahrgangsstufe 11 der Gymnasien und der Fachoberschulen sowie in Abschlussklassen, soweit dabei der Mindestabstand von 1,5 m durchgehend und zuverlässig eingehalten werden kann. Andernfalls findet Wechselunterricht statt.

- Distanzunterricht an allen übrigen Schulen und Jahrgangsstufen, einschließlich der Grundschulstufe

- Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und organisierte Spielgruppen sind geschlossen. Eine Notbetreuung ist möglich. Es werden nur die Kinder betreut, deren Eltern eine Kindertagesbetreuung nicht anderweitig sicherstellen können. Am Präsenzunterricht und an den Präsenzphasen im Wechselunterricht dürfen nur Schülerinnen und Schüler teilnehmen, die zu Beginn des Schultages über ein schriftliches oder elektronisches negatives Ergebnis eines PCR- oder POC-Antigentests in Bezug auf eine Infektion mit dem Coronavirus verfügen und auf Anforderung der Lehrkraft vorweisen oder in der Schule unter Aufsicht einen Selbsttest mit negativem Ergebnis vorgenommen haben. Die dem Testergebnis zu Grunde liegende Testung oder der in der Schule vorgenommene Schnelltest dürfen höchstens 48 Stunden vor dem Beginn des jeweiligen Schultags vorgenommen worden sein. (nr)

